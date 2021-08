Ny festival: Røvtur på Amager

Danmark er vist stadig det land i verden med flest musikfestivaler per indbygger. Nu har vi fået en mere.

Ved Amager Strandpark er den første udgave af ØreSound netop afsluttet. Eller man skal nok snarere sige overstået.

København har historisk været en kirkegård for håbefulde festivaler med Copenhell som sjælden succeshistorie. ØreSound tegner umiddelbart til at blive endnu et kapitel i tragedien, der i forvejen indeholder sørgelige afsnit om Haven, Vanguard, Beatday, Komos og hovedstadens udgave af Smukfest.

På grund af corona-restriktionerne havde ØreSound kun plads til 5000 gæster dagligt. Og det var der ikke.

Kørte knap nok

Festivaler kører sjældent rundt de første år. ØreSound kørte knap nok.

Musikalsk satsede festivalen på letbenet underholdning. Gilli fra B.O.C var så bacardi, at han knap kunne stå på benene. Det var mindeværdigt. Men Gilli kan nok ikke huske det.

B.O.C havde egen bar med på scenen, og stjernen Gilli var stamkunde under kaoskoncert. Foto: Per Lange

Rapperen Tessa beviste, at hun stadig ikke rigtigt kan rappe. Icekiid kan ingenting, men L.O.C. og Hugo Helmig gav trods alt kvalitetskoncerter.

ØreSound havde en hel dag med EDM. Det var som at være buret inde i en Joe & The Juice.

Festivalens stort anlagte app med ’gourmetmad’ fungerede ikke, så den blev nedlagt undervejs. Da maden endelig kom, smagte den som noget, man kan få på enhver tankstation.

ØreSound vil være Nordens mest bæredygtige festival. De planter træer i Madagaskar og alt muligt. Og sælger Pepsi på pladsen. Gæsterne virkede ligeglade og smed plastikaffald overalt.

Det er nok tvivlsomt om ØreSound kan redde verden. Og sig selv.