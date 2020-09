Ny Kim Larsen-sang: Nogen vil sige at det kan jeg ikke tillade mig

Den tidligere Kjukken-guitarist og Kim Larsen-impresario hylder sin afdøde chef og læremester i den nye sang ’Alt er bedre nu’, der er med på albummet ’En helt almindelig dag’.

'Jeg savner originalerne som Kim Larsen og Dan Turèll. De levede for deres kunst og var bohemer uden at bekymre sig om tal og sponsorater', lyder det fra Jørn Jeppesen om sangen. Han tilføjer, at nogle måske vil mene, at han skulle have ladet den ligge i skuffen.

'I dag må man ikke sige, at noget var bedre i gamle dage, man skal være medløber og positiv. Det kan jeg ikke holde ud. Derfor har jeg lavet sangen, der ligger så tæt på Larsen. Det kan godt være, at nogen vil sige, at det kan jeg ikke tillade mig. Men det er en kærlig hilsen, og den var sjov at lave'.

Jørn Jeppesen (til venstre) sammen med Kim Larsen, Thomas Helmig, Johnny Madsen og Klaus Kjellerup fra Danser med Drenge, da de sammen stod bag en protestsang imod rygeloven. Foto: Jens Dige

’En helt almindelig dag’ er Jørn Jeppesens andet soloalbum. Det første, ’Odense Banegård’, udkom sidste år og blev til, da Jeppesen pludselig fik tid til at koncentrere sig om sin egen musik, efter Kim Larsens død.

I en pressemeddelelse understreger han, at han ikke udgiver musik for opmærksomhedens skyld, men ganske enkelt fordi, han ikke kan lade være.

'Jeg har aldrig higet efter verdensberømmelse, opmærksomhed og at stå på en scene. Jeg gør det fordi det gør mig godt at spille musik. Jeg får det godt i kroppen. En slags mental yoga”, skriver Jørn Jeppesen.

Albummet 'En helt almindelig dag' udkommer 9. oktober.

