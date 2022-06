Ny udmelding fra Smukfest

Tidligere på ugen måtte popstjernen Justin Bieber aflyse en række koncerter på grund af lammelse i halvdelen af sit ansigt.

Og nu går han skridtet videre og har altså aflyst hele sin amerikanske turne hen over sommeren. Det sker forud for hans danske koncert, der er planlagt til at skulle løbe af stablen på Smukfest 3. august.

Men Søren Eskildsen, der er talsmand for Smukfest, ryster ikke i bukserne.

- Situationen er uændret for os. Vi er ikke omfattet af aflysningerne, og den gode Justin Bieber har en lang pause, før han skal til Europa. Han optræder i Italien lige før os, og der er ikke noget af Europa-touren, der er påvirket af hans situation. Så vi ønsker fortsat Justin Bieber rigtig god bedring og glæder os til at se ham.

Han forklarer, at der er en løbende dialog med sangerens management, og at der ikke er nogen indikation i retning af, at det omfatter koncerten på Smukfest.

Plan B er klar

Og fordi Søren Eskildsen er en garvet festivalrotte, lægger han da heller ikke skjul på, at Smukfest arbejder med alternativer, hvis aflysninger af A-navne skulle opstå.

- Det er selvfølgelig en tankevækkende situation. Men det er ikke usædvanligt for os, at man med så mange bookinger kan opleve denne her type situationer, hvor der er ting på spil, og vi måske må lave om på noget. Så handler vi derefter, og det kommer vi også til i det her tilfælde, hvis det skulle vise sig, at han ikke bliver klar til at komme på Smukfest.

- Har I en plan B?

- Vi har altid en plan B, for det vigtigste for os er at få skabt en god festival, og det vil også ske i det her tilfælde.

- Hvad omfatter sådan en plan B? Kan man få et lige så stort navn med kort varsel?

- Der er så mange faktorer i spil i situationer som dem her, så det kan vi ikke sige noget om.

Justin Bieber er ramt af Ramsay Hunt syndrom, hvilket har lammet den ene side af hans ansigt, der altså ikke har nogen mimik. Foto: Instagram/Ritzau Scanpix

Ramt af nervesygdom

I sidste uge lagde Justin Bieber en video på Instagram, hvor han forklarer sine fans, at han er blevet ramt af en nervesygdom, der har sat sig i øret og ansigtet.

- Som I kan se, kan jeg ikke blinke med mit ene øje. Jeg kan ikke smile i den ene side af ansigtet, og jeg kan ikke bevæge mit ene næsebor. Jeg er helt lammet i den ene side af ansigtet, lyder ordene fra den canadiske hitmager.

- Til jer, der er frustrerede over de aflyste koncerter, kan jeg sige, at jeg ikke er i stand at gennemføre dem. Det er ret alvorligt, som I kan se. Jeg ville ønske, det ikke var sådan. Men min krop forsøger at fortælle, at jeg skal sætte farten ned. Det håber jeg, I forstår.

