Nye Smukfest-navne: - God nyhed i krisetiden

Hos Danmarks smukkeste festival - Smukfest - har man ikke planer om at lade sig overvinde af coronakrisen, der i disse uger har lukket det meste af verden ned.

Tværtimod har festivallen søndag offentliggjort fire nye navne, der efter planen ligger vejen forbi Skanderborg 5. - 9. august.

Der er tale om rock- og punkikonet Iggy Pop, den amerikanske jazzmusiker Herbie Hancock samt engelske Lisa Stansfield og danske rockband Volbeat.

Sidstnævnte spiller i bøgeskoven onsdag aften.

Fortsætter hvor andre aflyser

Med præsentationen af de fire nye navne, sender Smukfest dermed et stærkt signal om, at man fortsat tror på, at det er muligt at afholde festen i bøgeskoven.

Det på trods af, at en lang række internationale festivaler verden over allerede har aflyst som følge af coronavirus.

Ifølge formand og talsmand for festivallen, Poul Martin Bonde, sker udmeldingen søndag for at skabe håb for de tusindvis af danskere, der har sikret sig billet til den udsolgte festival.

- Vi arbejder for at kunne afholde festivallen hver eneste dag. Vi håber folk ser det som en god nyhed midt i krisesnakken, svarer Poul Martin Bonde på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt timingen ikke er lidt uheldig.

- Er I ikke bange for at skuffe de festivalgæster, der nu går og glæder sig til at høre Volbeat og Iggy Pop, hvis det viser sig epidemien fortsætter og I må aflyse?

- Vi har hele tiden sagt, at der er mange måneder til vores festival løber af stablen. Vi arbejder konsekvent på at afholde den. Om verden er anderledes på det tidspunkt, det må vi se på.

- Jeg tror, at folk har behov for en ordentlig fest, når det her er overstået. Den håber jeg, vi kan holde i bøgeskoven, siger Poul Martin Bonde.

Følger myndighedernes anbefalinger

Han oplyser, at man selvfølgeligt følger myndighedernes anbefalinger og at man fra arrangørernes side følger situationen tæt, men tilføjer:

- Jeg har ikke set, at der er nogen der snakker om, at vi skal holde lukket sommeren over.

- Vi ligger meget, meget sent på sæsonen, så vi håber i den grad at alle de initiativer, der arbejdes med, kan få bugt med sygdommen inden da.

Festivalen mangler nu at præsentere de sidste 20 navne, herunder et internationalt hovednavn, oplyser festivalen.

Smukfest har udsolgt for de fleste typer billetter.