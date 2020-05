Nyt fredagsbrag: Kom til gratis Barbara Moleko-koncert

Det er efterhånden blevet en tradition, at fredag aften byder på helt gratis livekoncert på ekstrabladet.dk.

Tidligere har kunstnere som Mads Langer, Dizzy Mizz Lizzy og Phlake sat gang i festen, og denne fredag klokken 20:00 er det så Barbara Moleko, som skal give den gas for Ekstra Bladets læsere.

Det er noget, hun glæder sig til, fortæller hun Ekstra Bladet forud for koncerten.

- Jeg har sagt ja, fordi jeg er hungrende for at få lov til at komme ud at spille. Det her er også en dejlig platform, hvor folk forhåbentlig kan få noget glæde ud af min hunger og deres musiklyst, siger den 34-årige sangerinde.

Se også: Befriende: Ingen pik og patter

Hun tror, det bliver lidt underligt at spille uden publikum, men hun er overbevist om, at det hele nok skal blive en god oplevelse.

- Når man har spillet så længe, som jeg har - jeg er en gammel krage efterhånden - så er det fantastisk at spille for publikum, for de skaber noget energi, siger hun og fortsætter:

- Men det handler også om, hvem man spiller med, og jeg har et fantastisk lille band, og vi har det så godt sammen. Det er nærmeste lige så fedt at spille sammen, når vi øver, og det her bliver lidt en halv øver og halv tv-performance. Jeg tror, det bliver godt, siger hun.

Fejrer nyt album

Fredag er Barbara Moleko desuden klar med albummet 'Jeg er stærk', og koncerten kommer til at byde på en blanding af nye numre og gamle hits.

- Selvfølgelig kommer der også gamle numre. At spille et helt nyt album ville også være fedt - men vi skal også have noget, som folk kan synge med på, siger sangerinden.

Se også: Dansk stjerne: - Min verden faldt fra hinanden

For nylig fortalte hun i et stort interview med Ritzau, at hun i de seneste år har været meget igennem. To gange oplevede hun at blive gravid udenfor livmoderen, hvor hun mistede barnet, og hun endte desuden med at få en depression.

Det har været nogle hårde år for Barbara Moleko, der glæder sig over, at hun er kommet godt ud på den anden side. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Lysten til musik forsvandt fuldstændig midt i sorgen, men langsomt kom den tilbage, og efter fem års albumspause er Barbara Moleko altså igen aktuel med nye sange.

- Det bliver så rart. Jeg har det som om, at jeg har skrevet speciale og endelig kan aflevere en færdigt og gennemtæsket opgave. Det bliver rigtig fedt, fortæller hun Ekstra Bladet i interviewet, der bliver foretaget forud for udgivelsen.

- Og denne koncert er jo også en fejring af det. Der er jo ingen turné, for jeg kan jo ikke komme ud, som jeg ville kunne, hvis der ikke var corona. Så jeg kommer nok til at drikke et lille glas vin sammen med dem, der sidder bag skærmene. Så fejrer vi det sammen, siger hun.

'Nogle fucking hårde år'

Sangerinden fortæller, at hun har fået aflyst 12-13 jobs, som hun skulle have spillet denne sommer. Hun er dog fuldt ud bevidst om, at der er mange andre i branchen, som har det hårdere end hende.

- Men jeg er ikke særlig hårdt ramt. Du har set pressemeddelelsen, og det har været nogle fucking hårde år, så det kunne ikke rigtig blive værre. Jeg er en af de heldige, som ikke er så hårdt ramt af det, kan få nogle hjælpepakker og har lidt på kistebunden - ikke meget, men nok til at overleve.

- Jeg kan holde lidt længere sommerferie med min datter og se min mor og mine venner. Jeg er omstillingsparat og tager det hele, som det kommer, siger Barbara Moleko.

Se også: Helt sindssygt af Seebach

Hun har planlagt en turné til efteråret, som hun håber, hun får mulighed for at spille. Men indtil da er det altså Ekstra Bladets læsere, der får mulighed for at høre hendes stemme.

- Folk kan glæde sig til spritny musik - og min smukke røst, siger hun med et stort grin og fortsætter:

- Ej, men de kan i hvert fald glæde sig til en glad Barbara, der virkelig ser frem til at spille koncert for dem allesammen.

Koncerten med Barbara Moleko kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.