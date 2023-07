Odbjerg truede med at skride fra koncert

Under en koncert med Andreas Odbjerg kastede gæster med ølkrus og andre genstande, og det fik sangeren til at true med at forlade koncerten

Det gik ikke helt stille for sig, da hitmageren Andreas Odbjerg lørdag gav koncert til Løkken Koncert i Nordjylland.

Ifølge Nordjyske blev der under koncerten nemlig flere gange kastet ølkrus og andre genstande op på scenen, og det fik til sidst Andreas Odbjerg til at true med at forlade koncerten før tid.

'Antændt af Ude Af Kontrols testosteronfyldte dakkedakrap, var publikums adrenalinniveau endnu ikke aftaget, da Odbjerg gik på, og der fløj rundt med ølkrus og andet i luften på scenen. Odbjerg begyndte forsigtigt med sin solsengefunk, hvilket medførte, at Odbjerg måtte mane til besindighed og til sidst true med at smutte. Hvis ikke scenen var et helle for bandet og ham. Helt på sin plads', lyder det i en anmeldelse af koncerten i Nordjyske.

Andreas Odbjerg er lige nu blandt andet aktuel med hittet 'Smugryger'.

'Tosser alle steder'

Over for Ekstra Bladet bekræfter Kim Bach, der er talsmand for koncerten, at Andreas Odbjerg truede med at stoppe koncerten før tid.

- Det er rigtigt, at der blev kastet nogle ølkrus, og han sagde fra og sagde, at det gad han ikke, hvis det skete igen. Mere end det skete der ikke, lyder det fra Kim Bach.

- Hvordan har du det med, at sådan noget sker til jeres koncert? Det er jo ikke specielt fedt for kunstneren på scenen.

- Der findes tosser alle steder. Der er ikke nogen, der døde af det. Men jeg synes, det er rigtig godt, at kunstneren selv siger fra, når sådan noget sker. Der var heller ikke mere ballade efter det, så det var ganske udramatisk, siger han videre.

- Der har jo været meget debat på det seneste om netop det her med at kaste med øl og andre ting, og flere steder er der blevet lavet tiltag for at imødekomme problemet. Hvad har I gjort jer af tanker om det til jeres koncerter?

- Det er aldrig noget, vi har haft problemer med. Og da han sagde det, respekterede folk det også og klappede af det. Jeg synes, det er fint, at de italesætter det selv, men udover det var det ganske udramatisk, og koncerten fortsatte, lyder det fra Kim Bach, inden han er nødt til at lægge på, fordi han skal videre til den næste koncert.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Andreas Odbjerg, men det har i skrivende stund ikke været muligt.