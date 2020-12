Økonomisk lussing til Anna David: 'Har ikke ondt af mig selv'

2020 har været et hårdt år for den danske musikbranche. Det ser det ud til, at Anna David også kan skrive under på.

Sangerinden har netop afleveret regnskab i virksomheden AD Management ApS, og det regnskab afslører en økonomisk lussing til hende.

I regnskabsåret, der løb fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, er bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter til blandt andet varekøb - faldet til en fjerdedel i forhold til året før.

Beløbet lyder i 2019/20 på 103.449 kroner i forhold til 426.465 kroner regnskabet inden. Den store nedgang kan også ses på bundlinjen, hvor 35-årige Anna David kommer ud af året med et underskud.

Minus 146.378 lyder årets resultat på. I 2018/19 kunne Anna David ellers sætte 233.947 kroner ind på firmakontoen efter skat.

Lønforhøjelse

Trods nedgangen i indtægter har AD Management udbetalt flere penge i løn i regnskabsåret.

Virksomheden, der i løbet af 2019/20 har haft én ansat, som må formodes at være Anna David selv, har udbetalt 244.243 kroner i lønninger.

Hvis sangerinden selv har fået alle pengene, svarer det til, at hun har tjent 20.353 kroner hver måned - et beløb, der dog skal betales skat af.

Det er lidt mere end 6000 kroner mere hver måned, end der i regnskabet forinden blev udbetalt i løn.

AD Management har dog penge til at dække underskuddet og vente på bedre tider. Det negative tal betyder dog, at der bliver tæret på egenkapitalen, som nu lyder på 371.729 kroner.

'Jeg har ikke ondt af mig selv'

Anna David har ikke ondt af sig selv, men hun har ondt af de mange mennesker, der er blevet ramt af coronavirussen på den ene eller anden måde. Foto: Mogens Flindt

Underskuddet er ikke noget, der slår Anna David ud, selvom det selvfølgelig kommer på en ærgerlig baggrund i form af coronakrisen.

'Det er jo klart, at man ikke laver det bedste regnskab, når sådan en krise rammer, og ens arbejdsliv lukker ned, og alt aflyses. Når man er selvstændig og lever af at optræde,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Egenkapitalen er fin. Har levet som musiker i 20 år og skulle have fejret mit jubilæum i år. Den store fejring har jeg til gode, da de fleste koncerter blev aflyst. Jeg har ikke ondt af mig selv. Ved folk lider under den her krise. Det vil jeg ikke sige, at jeg gør. Savner dog min søster og hendes børn, som bor i Tyskland, som jeg ikke har set endnu. De kommer heller ikke hjem til jul,' fortsætter hun.

Tiden uden koncerter har hun forsøgt at bruge produktivt, og hun har for nylig har hun udgivet en ny single med Christian Brøns, 'Hold om mig'.

' (...) som mange ser ud til at kunne lide og kan relatere til i denne meget svære tid med afstand, afsavn og længsel. Jeg gør det, jeg kan lige nu (grundet covid19), og det er at være produktiv og fordybe mig i mit arbejde. Jeg har oprejst pande og tror på, det hele løser sig.'

'Jeg har ondt af de mennesker, der er hårdt ramt af corona - sygdomsramte, pårørende og alle dem, der har mistet deres job. Håber vi snart har en vaccine,' slutter sangerinden.

Anna David brød igennem med hittet 'Fuck dig' i 2005. I 2014 medvirkede hun i Melodi Grand Prix med sangen 'It Hurts'.