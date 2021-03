Økonomisk lussing til dansk band: - Vi er ulykkelige

Musikbranchen bløder og har gjort det, siden Danmark blev lukket ned, da coronavirussen ramte.

Danser med Drenge har i den grad været ramt af krisen. Det fremgår af bandets netop offentliggjorte regnskab i selskabet Glad Grammofon.

Regnskabet, der løber fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020, viser en bruttofortjeneste på 521.559 kroner, hvilket kun er en sjettedel af det beløb, man tjente i regnskabet inden.

Bundlinjen viser et underskud på 30.991 kroner, men det kunne nemt have været højere. En stor nedgang i lønudgifterne samt manglende indkøb af udstyr sørger dog for, at minusset holdes minimalt.

- Dette er det første negative år i vores historie. Det har været et horribelt år, og vi er ikke glade. Vi er ulykkelige over at have svigtet vores publikum og har måttet udsætte eller aflyse i alt 30 koncerter, siger selskabets direktør, Klaus Kjellerup, i en pressemeddelelse.

Frustreret over coronaregler: - Vi er totalt på røven

Over for Ekstra Bladet sætter Klaus Kjellerup flere ord på, hvordan han har det med regnskabet.

- Det har da været en frygtelig periode. Det har været gyseligt. Det er jo ikke kun, fordi vi ikke kan spille, men hele nedlukningen har været gyselig. Det har den dog specielt været for os, fordi vi jo ikke har kunnet arbejde. Vi har været lukket i et år, hvor vi ikke har kunnet spille. Du kan prøve at leve for 15 procent af dine indtægter i ét år, og så kan du jo se, hvordan vi har haft det, siger han.

- I starten tænkte vi jo, at vi kunne lave nogle sange og ny musik, men det blev man altså hurtigt træt af. Koncerter er jo vores primære business, og når den del er lukket ned, så taber man modet og interessen.

Voldsom lønnedgang

Glad Grammofon fortæller, at de ikke har fået del i statens hjælpepakker, men selskabet har dog modtaget en mindre erstatning fra to koncertarrangører. I løbet af året er der udbetalt lønninger for 457.393 kroner. Noget af en nedgang i forhold til regnskabet inden, hvor der blev udbetalt 1.965.196 kroner.

Danser med Drenge er ifølge pressemeddelelsen levebrød for seks musikere og fem freelance-ansatte praktiske medarbejdere. Musikerne har modtaget lønkompensation, der dog kun dækker cirka 25 procent af de udeblevne indtægter, lyder det.

Efter hårdt år: Kontoen er tom

Danser med Drenge skulle have været på turné i foråret 2020, men de koncerter er tre gange blevet udskudt og er i øjeblikket planlagt til at finde sted dette forår.

Klaus Kjellerup tør dog endnu ikke tro 100 procent på, at det kommer til at ske, men han understreger, at de er klar, når nedlukningen ophæves.

- Ja, for helvede. Vi er ved at springe i luften, siger han, selvom forhåbningerne ikke er store.

- Vi kan ikke gøre andet et at vente på, at verden kommer til fornuft, lyder det fra Klaus Kjellerup, der ikke lægger skjul på, at han er godt og grundigt træt af nedlukning.

- Og vi savner at spille for vores publikum, slutter han.

Glad Grammofon er ejet af holdingselskabet Amazone Songs, der har en egenkapital på 25.336.116 kroner.