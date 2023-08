Økonomiske problemer: Spillested lukker og slukker

Der bliver ikke flere koncerter på spillestedet Stagebox, der har haft til huse på Refshaleøen i København.

Det oplyser selskabet bag spillestedet i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at man ikke har kunnet forhandle en aftale om lejekontrakt på plads med Refshaleøens Ejendomsselskab.

Selskabet, der i det seneste regnskabsår havde et underskud på 6,3 millioner kroner samt en negativ egenkapital på 6,3 millioner kroner, er dog endnu ikke gået konkurs.

'Stagebox er ikke gået konkurs, men da det på nuværende tidspunkt ingen lejekontrakt har trods masser af planlagte koncerter, vil vi inden for kort tid indgive en egenbegæring til Sø-og Handelsretten,' skriver de og slår dermed fast, at konkursbegæringen er lige om hjørnet.

Kæmpe gæld

I selskabets seneste årsregnskab fremgår det, at gælden ved udgangen af 2022 var vokset til mere end ti millioner kroner. De økonomiske problemer var da også så omfangsrige, at revisoren har vurderet, at der er 'væsentlig usikkerhed' om selskabets fortsatte drift.

'Ledelsen har ikke kunnet sandsynliggøre, at den nødvendige kapital kan fremskaffes, og vi er derfor ikke enige i ledelsens valg af at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift,' lyder det i revisionsberetningen.

I pressemeddelelsen lader direktør Stefan Petersen da også forstå, at man ikke kommer til at kunne betale den gæld, der har hobet sig op.

'Jeg er ustyrligt ked af det. Det har aldrig været tanken, at det skulle ende her, selvom jeg godt ved, at vi søsatte noget, ingen før har gjort i København. Jeg kan acceptere at gå personligt konkurs - Det er en del af spillereglerne, når man tror så meget på et projekt, som vi gjorde - og privat har lagt hånden på kogepladen i det omfang, vi har. Men at rækken af relationer og kreditorer nu bliver efterladt uden udsigt til en krone på kistebunden, det har jeg svært ved at acceptere - når det nemt kunne have været løst,' udtaler han i pressemeddelelsen.

Planlagte koncerter på Stagebox vil enten blive aflyst eller flyttet til andre spillesteder. Billetkøbere får besked via billetudbyder.