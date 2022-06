Øst mod vest - her har de den vildeste fest

Ekstra Bladet var søndag aften ude i campingområderne i både øst og vest for at undersøge, hvor de vildeste fester er på Roskilde Festival. Og der var én klar vinder

Der er gang i den på Roskilde Festival.

Portene til den store festival er atter åbnet efter tre år, og det kan i den grad ses og mærkes hos de festglade gæster. For musikken er høj, humøret er højt, og så er der selvfølgelig en masse, masse alkohol.

Men hvor foregår de vildeste fester på Roskilde? Ekstra Bladet tog søndag aften en tur forbi campingområderne i den østlige- og vestlige del af festivalen for at måle temperaturen. Og der var stor forskel.

Jagten startede i øst, der endte med at være den klare vinder. I mange, mange telte buldrede bassen, og de mange festglade gæster var nærmest ustyrlige på dansegulvet.

- Det er den vildeste fest indtil Dua Lipa, lød meldingen fra et af teltene i øst, og der henvises til den verdensberømte sangerinde Dua Lipa, der optræder på festivalen torsdag aften.

- Det er den vildeste fest her på Roskilde. Det er korrekt, lød de stålsatte ord fra et af de andre buldrende telte i øst.

Det var i den østlige del af Roskilde Festival, hvor festen fandt sted. Foto: Henning Hjorth

Gutterne var ikke nok

Mens der var diskotekstemning i øst, spillede klaveret anderledes i den vestlige del af festivalen.

For her var størstedelen af gæsterne langt roligere sammenlignet med vest, og der var altså ikke mange telte, hvor musikken larmede. Og dansegulvene var ikke nær så bemandede.

I stedet var det alkoholspillene øl-bowling og beer pong, der var de store vindere. Og det foregik stille og roligt.

Dog var der specielt et telt i den vestlige del, der skilte sig ud fra mængden. En håndfuld unge mænd gav den i den grad gas til nummeret 'Will Grigg's On Fire', og en af de festglade gæster blev også kastet op i luften af kammeraterne.

- Det kan du fucking tro. Det er Camp 100 Pile, og vi fucking smadrer igennem, lød ordene fra teltet, da Ekstra Bladet spurgte, om den vildeste fest på Roskilde fandt sted hos dem.

Men drengene var altså de eneste, der virkelig gav den gas i den vestlige del af festivalen. Derfor måtte de se sig slået ud af øst, der løb med sejren denne søndag aften.

Roskilde Festival løber frem til lørdag anden juli, så vest har fortsat masser af tid til revanche.

