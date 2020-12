Oh Land: - Jeg har fået den største gave

Da Nanna Øland Fabricius, som nok er mere kendt under aliaset Oh Land, tilbage i maj gav den gas til streaming-koncert på ekstrabladet.dk, var det med højt humør, spændende instrumenter og en stor, rund mave.

Hun var nemlig højgravid og ventede sin anden søn, da hun spillede i Odd Fellow Palæet i København. Han er nu kommet til verden, og Oh Land er mor til to.

- Jeg har fået den største gave af dem alle i form af et barn. Alt imens verden har været i dyb krise, fortæller hun om fødslen af sin anden søn, som har fået navnet Ernst, midt i coronakrisen.

Hun havde ligeledes sin kæreste med på scenen. Foto: Per Lange

Ekstremt

Når hun ser tilbage på året, der gik, så er det med få ord.

- Det har været et mærkeligt år. Og ekstremt på mange måder, forklarer hun.

Derfor var det også mere specielt, da hun under første lockdown fik mulighed for at trykke den af i Odd Fellow Palæet.

- Det var en kæmpe lettelse at spille musik, da hele verden lige var blevet vendt op og ned på grund af corona, fortæller Oh Land om den streaming-koncert, hun spillede live på ekstrabladet.dk.

Selve musikken var vigtig

Selvom det var under meget intime rammer, og det ikke var tilladt at have et stort publikum inde til koncerten, så var det for Oh Land vigtigt bare at få lov til at spille musik.

- Selvom det blev streamet for et publikum, der sad derhjemme, så havde jeg alligevel fornemmelsen af at spille for folk, fortæller hun om, hvordan det var at spille for et publikum, som rent faktisk ikke var til stede.

Hun havde ligeledes et helt nyt step med. Hendes kæreste, Adi Zukanović, var med på scenen, og han har bygget det noget unikke instrument til netop denne koncert.

Dengang fortalte Oh Land:

- Det er et helt nyt setup. Vi har ikke optrådt med det før. Vi har en lille robot-trommeslager, der er lavet ud af alt mulig Lego og legetøj. Jeg glæder mig helt vildt, for det bliver sindssygt sjovt.

Ny musik

Men det er ikke kun den lille robot-trommeslager, som er ny.

Oh Land har nemlig arbejdet på ny musik, som udkommer til næste år.

- Der er faktisk mange projekter undervejs. Og jeg udgiver ny musik allerede i foråret, lyder det hemmelighedsfuldt.

Koncerten kan ses eller genses her.