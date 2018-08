Onsdagens Smukbabe: Jeg ER den smukkeste

Der er ikke meget at rafle om, hvis det står til 19-årige Laura Nielsen, der regner stærkt med at blive årets Smukbabe

Selvom Laura Nielsen hverken har deltaget eller sågar hørt om Ekstra Bladets Smukbabe-konkurrence, regner hun alligevel med at vinde.

- Jeg ER jo den smukkeste, ræsonnerer hun.

Den 19-årige viborgenser er dette års første Smukbabe og er således med i konkurrencen om at vinde en billet til næste års festival.

Mens Smukfest står på, vil Ekstra Bladet hver dag præsentere en Smukbabe, og ved festivalens udgang søndag får læserne lov til at beslutte, hvem der bliver årets Smukbabe og vinderen af en billetten.

- Jeg bilder faktisk folk ind, at jeg hedder Laila, fordi det er sjovt at hedde Laila, forklarer Laura Nielsen uden at få i yderligere detaljer. Foto: Olivia Loftlund

Laura Nielsen er lattermild og udadvendt. Det i sådan grad at hun blot i løbet af festivalens få opvarmningsdage har skrålet og skreget sin stemme hæs.

- Jeg er meget festglad - det kan man høre på min stemme - og energisk, forklarer hun.

Når hun skal drikke sig i hegnet, foretrækker hun en helt særlig drikke.

- Som regel drikker jeg hvidvin, for den virker hver gang, men jeg har glemt at tage den med, så jeg lever af øl og shots, forklarer hun.

Laura Nielsen kan ikke lade være med at grine. I et kort øjeblik lykkedes det hende dog at nøjes med smilet. Foto: Olivia Loftlund

Smukbaben har for nylig fået huen på og er flyttet i egen lejlighed i Viborg. Således får hun på Smukfest også et afbræk fra hverdagens trummerum.

- Jeg er her for at have det fedt, siger hun.

Laura Nielsen forklarer, at hun elsker at 'tage pis' på sine venner.

- Og jeg skal vinde, fordi jeg er en 'partymaker', og fordi jeg altid er glad, siger hun.