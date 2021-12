DK MusikNYT ... 7. dec. 2021 kl. 10:00 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Opfordring efter koncert: Alle skal testes

Et tilfælde af smitte ved Paul Kalkbrenners koncert i København lørdag får arrangøren til at anbefale alle deltagere at lade sig teste