Opløftende narko-udmelding på Roskilde: - Vi har ikke gjort de store fund

Northside bød på langt flere stoffer og narko-sigtelser end normalt, men på Roskilde Festival er billedet indtil videre set udefra et ganske andet. De store overskrifter udebliver, og politiet melder kun om småsager

På årets Nordside først i juni svømmede festivalen i stoffer, og politiet meldte om langt flere sigtelser og mere narko end normalt.

Omvendt har overskrifterne i år i forbindelse med Roskilde Festival i modsætning til tidligere langt fra handlet om narkoproblemer.

'Det er ikke noget, der har fyldt. Det hele er foregået i god ro og orden'.

Sådan har det nogenlunde lydt, når Ekstra Bladet har spurgt ind til narkotika på årets Roskilde Festival. Der har været en række små fangster, konfiskationer og sigtelser, bevares, men det er ikke noget, der har givet anledning til panderynker.

- Vi har ikke gjort store fund derude i år. Der er heller ikke specielt mange tilfælde af folk med psykose eller blackout eller noget. Så nej, der er ikke noget som helst at melde på den front, siger kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Kristensen.

Satte hårdt ind

'Narkohunde på Roskilde Festival', skrev Ekstra Bladet ellers i både 2015 og 2016, hvor man samtidig konstaterede, at politiet gik ud med offensive udmeldinger om, at man nu optrappede jagten på narkotika blandt festivalgæsterne på Roskilde.

'Politiet har sat hårdt ind på narkotikaområdet', lød det i overskrifter dengang.

'16-årig pige til Roskilde med rygsækken fuld af stoffer', skrev Ekstra Bladet tilmed i 2016.

Hash og cannabis er et af de klart mest populære rusmidler på Roskilde Festival. Her får en gæst sig en joint under årets udgave. Foto: Per Lange

Billedet i årene efter var ikke meget anderledes.

I 2019 skrev B.T., at man var på vej mod rekord for narkofangst på Roskilde, og at 'stofferne flyder'.

Året inden bragte samme medie en historie om, at en gæst 'aldrig havde set så mange stoffer i sit liv som på Roskilde'.

Man bliver ikke tjekket for besiddelse af stoffer, når man går ind på festivalområdet. Derfor kræver det stikprøvekontrol eller narkohunde, hvis man skal fange synderne. Foto: Philip Davali

Store udsving

Så hvor bliver overskrifterne af i år - og hvad er årsagen? Har indsatsen hjulpet? Er folk bare blevet bedre til at skjule stofferne? Eller har man nedtrappet jagten i erkendelse af, at man alligevel aldrig kan komme problemet til livs?

Det ønsker Midt- og Vestsjællands Politi ikke helt konkret at forholde sig til.

- Så længe, at der er narko i omløb, er der det også på festivalen. Det er jo ikke, fordi vi har nogen formodning om, at der ikke findes så meget narko på festivalen i år. (...) Lad os se, hvad den samlede opgørelse ender på.

- Jeg kan ikke lige nu sige noget om, hvorvidt det er mere eller mindre end det plejer. Hvis man ser det over en årrække, så veksler det enormt, hvad man gør af fund. Det er et område, der gennem årene er præget af store udsving, fortæller kommunikationschef Thomas Kristensen og fortsætter:

- Det kommer an på, hvem vi lige får fat på, og hvad vedkommende så har stoppet i lommerne - er det lige 10 eller 20 gram? Det kører op og ned hvert eneste år, og det kan man ikke rigtig se noget mønster i. Det er også tit tilfældigt, hvad vi får af tips, og hvem vi lige støder ind i med narkohunde osv.

- Hvad med narkosælgere - hvordan ser billedet ud?

- Med hensyn til sælgere er det billede, vi har set derude, meget normalt, lyder det fra kommunikationschefen.

Hvor der er festival og fest, er der narko. I år har overskrifterne i medierne dog ikke været dominerende som tidligere. Foto: Henning Hjorth

- Har I brugt de samme ressourcer på narkofangst som tidligere? Tidligere har vi jo set jer herude med narkohunde og en udmelding om optrappet indsats.

- Vi har også været ude med narkohunde i år.

- Er der et nyt stof, man i år har set mere end tidligere ude på festivalen?

- Overhovedet ikke.

Normalt kommer der, nogle dage efter festivalens slutning, en pressemeddelelse, hvor politiet gør op, hvor mange narkofund, de samlet har gjort.

Den må vi dermed vente på lidt endnu.