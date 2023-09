Overraskede på gaden i USA: Pludselig stod han der

Den danske smørtenor gik på gaden og sang for sine fans og øvrige, der kom forbi, da han gav koncert i New York i kølvandet på succesen, som filmen 'A Beautiful Life' har givet ham

Uden nogen sammenligning i øvrigt, så kan man sagtens snige sig til at kalde Chrstopher for 'den danske Ed Sheeran'.

Den verdensberømte rødtop, som er tidligere gadesanger, har nemlig i mange år været kendt for af og til helt ukrukket og som en mand af folket pludselig at dukke op på gaden og synge for personer, der kommer forbi.

Den idé har danske Christopher taget til sig.

Derfor kunne amerikanere på gaden i New York i fredags spotte den populære danske popsanger på gaden foran spillestedet The Bowery Ballroom, hvor han om aftenen skulle give sin første koncert i USA.

Men hov! Danske Christopher? USA? Koncerter? Hvordan går det dog til?

Jo, smørtenorens hovedrolle i Netflix-filmen 'A Beautiful Life' har bevirket, at folk over hele verden pludselig ved, hvem han er, og såmænd også har hørt hans sange.

Christopher gav koncert på Roskilde Festival i forbindelse med JammJam på Orange. Nu gælder det USA. Foto: Per Lange

Derfor har man smedet, mens jernet er varmt, og Christopher har således planlagt flere koncerter rundt om i verden - herunder USA og Latinamerika.

Fredag gjaldt det altså The Bowery Ballroom, der ligger på Lower Manhatten ikke så langt fra Chinatown, og her var koncerten simpelthen udsolgt.

Udenfor stod flere fans af både Christopher og ikke mindst bemeldte Netflix-film og ventede på at komme ind, og det fik Christopher til at gå ud foran og spille et nummer for dem akustisk på sin guitar.

Her gav han nummeret 'Hope This Song Is For You'. Momentet har Christopher selv lagt op på sin Instagram-profil.

Næste stop i USA er en koncert i Los Angeles. Det foregår 12. september.

I december skal Christopher som nævnt på tour i latinamerikanske lande, hvilket han for en måned tid siden reklamerede for på sin Instagram.

