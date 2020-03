Overraskende udmelding: Genopstår efter ti år

Popgruppen Sukkerchok har atter fundet melodien, og de går derfor snart i studiet for at lave spritny musik

Poptrioen Sukkerchok bestående af Kat Stephie Holst, Malene Qvist og Inez Gavilanes blev et kendt navn herhjemme, da de hittede med sangen 'Hvor som helst - Når som helst', som også var titelsangen til den femte sæson af realityprogrammet 'Paradise Hotel'.

Efterfølgende har gruppen deltaget i Dansk Melodi Grand Prix to gange. Først i 2009 med sangen 'Det' det', som fik en delt tredjeplads, og i 2010 med sangen 'Kæmper for kærlighed'.

Men midt i succesen valgte trioen at trække stikket. Først forlod Inez Gavilanes trioen og blev erstattet af Simone Cameron i 2010. I september 2011 meddelte gruppen så, at de holdt pause på ubestemt tid.

De tre kvinder glæder sig til atter at lave musik sammen. Foto: Mogens Flindt

Genopstår

Siden har man ikke hørt meget fra kvinderne bag hit-trioen. Men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at den originale trio bestående af Kat Stephie Holst, Malene Qvist og Inez Gavilanes bliver genforenet, og at der snart kommer ny musik fra gruppen.

- Der er mange grunde til, at vi har valgt at blive genforenet. Vi bilder os ikke ind, at der er nogen, der har savnet os i de ti år, vi har været væk, men vi mener, at Danmark er klar til noget andet, end hvad vi havde mulighed for sidst, siger Inez Gavilanes til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Sidst fik vi meget hurtigt image af at være glitter og popband og ikke mere end det. Vi blev spurgt ind til 'Paradise Hotel' og lignende, når vi skulle lave interviews. Det var meget smalt. Vi var kun et popband. Tiden har ændret sig, og nu kan vi være mere end det. Vi vil gerne vise, at vi er forskellige, og at man stadig kan forfølge en drøm, selvom man er blevet ti år ældre. Vi har en tro på, at man kan få succes, selvom man gør det på en feminin måde.

På Instagram fortæller Sukkerchok også om deres comeback:

Blev samlet

Ifølge Malene Qvist har det haft stor betydning, at de alle tre denne gang selv har haft lyst til at gå videre med projektet.

- Da vi startede Sukkerchok, blev vi jo samlet af andre. Vi blev sat sammen af ham, vi kaldte Sukkerfar. Denne gang er der ingen, der har sat os sammen. Det er vores eget initiativ. Det er noget, vi selv gerne vil være, siger Malene Qvist og understreger, at der er sket en hel del med gruppens tre medlemmer siden:

- Inez og jeg er begge blevet mødre siden, så det der med at være blevet mor sætter også tanker i gang. Jeg vil gerne vise, at man godt kan noget, når man bliver mor. Man kan godt have drømme og karriere efterfølgende. Livet går ikke i stå, siger hun, mens Kat Stephie Holst tilføjer:

- Vores forskelligheder var en udfordring for os sidst. Vi har rykket os meget siden da, og vi har fået meget mere livserfaring, og vi har fundet ud af, hvor vigtigt det er at stå sammen som kvinder. Vi oplevede selv den der konkurrence mellem os og snakken om, hvem der får mest og lignende, da vi var en gruppe sidst. Det var svært at være i det. Der er en anden ro i det nu, fordi vi er blevet ældre, siger hun og tilføjer:

- Det er jo aldrig for sent at gøre noget ved sine drømme, og nu skulle det være.

Kvinderne bag Sukkerchok arbejder allerede benhårdt i studiet for at lave ny musik. Foto: Mogens Flindt

Ifølge kvinderne bag Sukkerchok vil det nye Sukkerchok stadig have den samme poppede lyd, men flere ting vil alligevel være anderledes, når de bliver genforenet.

- Man kan godt være mere end en ting, og det vil vi gerne vise. Vi er en popgruppe, og vi tager fint tøj på, men det betyder ikke, at der ikke er hjerne bag, fordi vi ser godt ud og duller os selv op, siger Inez.

Inez valgte at forlade gruppen i 2010, men nu er hun klar på meget mere Sukkerchok. Foto: Mogens Flindt

Sukkerchok har valgt at komme med nyheden om deres genforening på Kvindernes internationale kampdag, og det er der en særlig grund til.

- Vi udkommer med nyheden på kvindernes kampdag, fordi det her for os ikke kun er et personligt projekt. Vi vil gerne vise andre kvinder, at vi kan stå stærkt og endnu stærkere, når vi er sammen, og at man skal støtte hinanden som kvinder og ikke modarbejde hinanden, siger Kat Stephie Holst.

Pigerne glæder sig til atter at indtage de danske musikscener. Foto: Mogens Flindt

Her ses Sukkerchok for år tilbage. Foto: Arkivfoto

Ny musik, samme lyd

Kvinderne bag Sukkerchok har allerede lagt store planer for fremtiden. I disse dage knokler de i studiet med deres nye musik, og de håber, at de snart igen kan stå på landets store scener.

- Vi står ikke helt klar med en plan over, hvad der skal ske. Men vi vil gerne invitere folk indenfor i processen, også når vi er mindre stylede. Så man kan se, hvordan det er bag facaden, og det kommer vi til at gøre meget på vores Instagram, siger Malene Qvist og tilføjer:

- Vores nye single er ikke helt på plads endnu. Vi indspiller forskellige bud. Rent lydmæssigt synger vi popmusik. Vi var ikke inde over tekst og musik sidst, udover at vi nogle gange kunne vælge sang. Denne gang har vi selv taget fat i folk, vi gerne vil arbejde med. Vi er med til at præge det i forhold til, hvad vi gerne vil stå med i sidste ende, siger hun, mens Kat Stephie Holst supplerer:

- Det, vi gjorde anderledes den her gang, er, at vi startede op, som en virksomhed skal starte op. Vi kiggede på, hvad vores værdier er. Og hvilket brand skaber vi ud fra de her værdier, som giver plads til vores tre forskellige værdier? De her værdier gik vi til sangskriverne med, siger hun og tilføjer:

- Vi har været meget mere med fra starten end i sin tid, og det har været virkelig fedt. Her var der konflikter, og derfor giver vi nu plads til, at andre laver musikken for os, og derfor fokuserer vi i stedet på at være 'united' på scenen.

Kat Stephie Holst ser frem til igen at komme ud med musik som en del af Sukkerchok. Foto: Mogens Flindt

Malene Qvist glæder sig til at kunne vise, hvem Sukkerchok i virkeligheden er. Foto: Mogens Flindt

Er man fan af hits som 'Hvor som helst - Når som helst', kan man dog ifølge Sukkerchok godt glæde sig til det, der kommer fra gruppens hænder.

- Man kommer til at kunne høre, at det er Sukkerchok. Vi har valgt vores gamle producer, fordi han kender os, og vi får den samme, poppede lyd, siger Malene Qvist:

- Og så glæder vi os også til at vise, at vi faktisk godt kan synge. For det har folk før givet os på puklen for.

- Vi glæder os også til at stå på scenerne igen og til at komme med noget nyt, men også til at spille de gamle ørehængere. Og så handler det om at nyde det. Sidst havde vi kun fokus på at arbejde, men denne gang skal vi nyde det og dele de her særlige øjeblikke, siger Kat Stephie Holst.

