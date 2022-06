Overraskende udmelding: Stopper samarbejdet med TV 2

Brancheorganisationen IFPI, der står bag Danish Music Awards, vil i fremtiden ikke længere samarbejde med TV 2, og awardsshowet vil derfor i fremtiden ikke længere blive sendt på TV 2.

Det oplyser IFPI i en pressemeddelelse.

Brancheorganisationen ønsker at tage Danish Music Awards nye veje, og det betyder altså blandt andet et farvel til samarbejdet med TV 2, som siden 2011 har sendt Danish Music Awards på kanalen.

'Vi har været glade for vores samarbejde med TV 2, men udgifterne til en tv-produktion står slet ikke mål med de gevinster, musikbranchen i dag får ud af sin investering i flow-tv. Samtidig har vi nu virkelig mange digitale muligheder for at nå ud til musikinteresserede danskere. Dem har vi tænkt os at gøre brug af', lyder det fra Lasse Lindholm, der er kommunikationsdirektør i IFPI Danmark.

Han fortsætter:

'Vi går nye veje, fordi vi over de kommende år har en ambition om at skabe en prisfest, som kan blive et nyt flagskib i international målestok. Og vi gør det, fordi danske artister har et tårnhøjt niveau, som fortjener at blive fejret, hvor deres publikum er', lyder det videre.

Danish Music Awards tiltrækker de store navne indenfor dansk musik. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Vil prøve noget nyt

Ifølge brancheorganisationen er det et ønske om 'at følge med tiden' og 'prøve noget nyt', der får dem til at ophæve samarbejdet.

'Verden er på en og samme tid blevet mere fysisk og mere digital. Vi elsker at mødes om musikken – uanset om den kommer fra en festivalscene eller en højtaler på en ladcykel. Samtidig bevæger vi os hver især i nogle digitale verdener, som matcher vores egne musikalske interesser. Begge de tendenser vil vi gerne favne under DMA-paraplyen. Derfor har vi også valgt at tænke i nye retninger med DMA', lyder det i pressemeddelelsen.

Folkene bag arrangementet arbejder nu med et nyt format, som både inkluderer en eksklusiv branchefest med optrædener fra nogle af landets stærkeste artister, markant forøget tilstedeværelse på sociale medier og en række musikrelaterede begivenheder i måneden op til DMA.

Danish Music Awards blev afviklet første gang i 1989. Dengang hed det Dansk Grammy, og i de følgende år blev det på skidt sendt på DR og TV 2.

Prisfesten løber i år af stablen 3. november i København.

