Overrasker danske fans

Med tilføjelsen af en ekstra Ed Sheeran-kæmpekoncert får i alt 76.000 danskere nu mulighed for at opleve den britiske trubadur

Ed Sheeran giver koncert i København 4. august 2022 som en del af sin kommende turné.

Billetterne blev sat til salg i dag 12.00.

Ud fra forhåndsinteressen på Facebook og billletsalgets hjemmeside har arrangørerne kalkuleret, at der vil blive behov for en ekstrakoncert, som de har sørget for at have i baghånden. Det oplyser de til Ekstra Bladet.

Ekstrakoncerten løber af stablen allerede dagen efter den første, og det bliver samme sted som den første; nemlig i Øresundsparken, der ligger tæt ved Kastrup Strandpark på Amager.

Til begge koncerter vil der være plads til 38.000 mennesker.

Billigste billet koster 685 kr.

Ganger man det med de 76.000 potentielle publikummer, får man en omsætning på 52 millioner kroner.

- Koncerten skal skabes af en rund scene i midten, hvor publikum står og sidder 360 grader rundt om. Øresundsparken er som et blankt ark, der kan skabes, som man vil. Det er virkelig fedt, siger koncertens pressechef, Søren Gaden.

Første gang, Ed Sheeran optrådte i Danmark, var til Gaffa-Prisen i 2011. Her stod en endnu ret ukendt Ed Sheeran på scenen på det københavnske spillested Bremen. Foto: Ritzau Scanpix

Ed Sheerans kommende turné bliver første gang, han vender tilbage til livescenen siden den rekordsælgende 'Divine Tour' i perioden fra 2017 til 2019.

Dengang endte turnéen med at blive musikhistoriens mest indtjenende og velbesøgte turné.

+ - = ÷ x - ??

2022-turnéens navn er '+ - = ÷ x Tour', der udtales 'The Mathematics Tour' og skydes i gang i april. Turnéen bringer ham foruden Danmark til Sverige, Finland, Storbritannien, Irland og syv centraleuropæiske lande.

Siden optrådte han i 2014 i Forum i København og senest i sommeren 2019, hvor han spillede i Tusindårsskoven i Odense.

Den britiske hitmager udkommer med nyt album 29. oktober. Allerede fredag ventes han at udskifte sin egen førsteplads på den engelske hitliste med sin nye single 'Shivers'.

Singlen er en opfølger til hitsinglen 'Bad Habits', der udkom i sommer og indtil videre har mere end 430 millioner afspilninger på musiktjenesten Spotify.

