Overrasker: Derfor gør han det

De er kendt for at rappe de værste eder og forbandelser, og du vil nok ikke sætte deres sange på, første gang du skal have dine nye svigerforældre på besøg.

Men selv om Suspekt er kendt som de hårdtrappende fyre fra Albertslund, så er det altså ikke, fordi de har den barske attitude klistret på 24-7.

De bruger blandt andet også energi på at råbe op og hylde landets mange frivillige. Og rapper Emil Simonsen har netop været med til at bygge den scene, som de selv optræder på til koncertkaravanen Grøn.

At det lige præcis err den scene, Emil Simonsen besluttede at give noget håndværksmæssig kærlighed, err ikke tilfældigt.

For til trods for at Suspekt nu spiller på Grøn for femte gang, så er det første gang, de indtager den scene, der hedder Grøn Scene.

Og det har en særlig betydning for Emil Simonsen.

Annonce:

- Jeg havde sagt, at hvis vi nogensinde skulle spille på Grøn Scene, så ville jeg fucking sætte den op selv og så spille på den. Så måtte jeg jo holde mit ord.

- Jeg har jo totalt ejerskabsfornemmelser over for den scene nu. Folk får lov til at optræde på MIN scene. Det er klart, når man selv har lavet gulvet på den, så giver det lidt ekstra, siger han med et glimt i øjet.

- Hvis man først er sovset ind i Grøn, så er det, som om man bliver ved med at komme tilbage. Sådan har det været for ret mange kunstnere, sådan har det været for Lukas Graham, D-A-D, Burhan G og Aqua, siger Emil Simonsen om forholdet til koncertkaravanen Grøn. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Flere frivillige

Siden har han fået at vide af Grøn, at der er flere, der har meldt sig som frivillige, netop fordi han har været med til at bygge scene.

Grøn er drevet af frivillige og afholdes til fordel for Muskelsvindfonden. Over 600 frivillige rejser med karavanen rundt til de otte koncertbyer og bruger næsten to uger af deres ferie på festivalarbejdet.

- Men det er ikke derfor, vi gør det, det er ikke for at reklamere for Grøn. Det er mere generelt for at sige, at der er brug for frivillige. For det er der lige i øjeblikket. Det har vi kunnet mærke hele vejen rundt.

Annonce:

- Og at der er flere, der melder sig, betyder, at det virker. At vi har et talerør, hvor det helt konkret virker, det, vi laver. Det er ikke noget, jeg ligger og onanerer over, men jeg synes, det er rart, siger Emil Simonsen.

- Det gør jeg så, når jeg tænker på det, tilføjer Andreas Bai Duelund, der også er kendt under aliaset Bai-D, med et grin.

Vigtigt at råbe op

Tidligere har hiphopbandet også hjulpet med at sætte hegn op og sætte hegn på plads igen, og de har serveret pizzaer og øl.

- Vi tager meget for givet i hverdagen, både som kunstnere og som publikum. Men der skal rigtig mange mennesker til at stable sådan et arrangement på benene. Alle festivaler er afhængige af frivillig arbejdskraft, ellers ville det ikke kunne køre rundt.

- Det er vigtigt at råbe op om. For hvis der ikke er de frivillige, så er der heller ikke os. Jeg vil gerne påtage mig et ansvar som artist uden for musikken omkring alt det, der er rundt om musikken, fastslår Emil Simonsen.

At være på en større koncertturné har også betydning for bandet.

Annonce:

Fordi de udelukkende laver sange på dansk, har de ikke noget stort internationalt publikum. Og derfor giver det heller ikke mening for dem at tage på store turneer uden for landets grænser.

- For os er Grøn noget af det største, vi kan komme på rent tourmæssigt. Vi kan ikke komme på en stor europaturné eller verdensturné. Så det er det mest intensive, vi kan komme til at spille.

- Vi er blevet en slags husorkester, siger Emil Simonsen med et grin.

Når sommerens koncerter er ovre, er bandets plan at vende retur til studiet. Så tager de den gode energi og oplevelserne fra deres liveoptrædener med sig.

- Så laver vi forhåbentlig nogle fede numre. Når det så bliver sæson igen, kan vi komme væk fra studiet. Så vi bruger energierne på den måde. Det er også noget med at savne tingene, forklarer Emil Simonsen.