Overrasker: Derfor gør jeg det

Det vælter ikke ligefrem med frivillige på de danske festivaler.

Men i billetlugen på den nordsjællandske festival 'Musik i Lejet' sidder der på overraskende vis et kendt ansigt.

Nemlig den folkekære skuespiller Camilla Bendix.

- Jeg er frivillig hvert år, fordi livemusik er så vigtigt, fortæller 'Jesus og Josefine'-skuespillerinden til Ekstra Bladet.

- Alle bliver så glade, og man får så meget energi fra scenerne, fortsætter Bendix.

Festivalsæsonen er over Danmark, men det har ikke været helt uden problemer at få skudt festivalerne i gang. Flere musikfestivaler har nemlig kæmpet med at skaffe frivillige hjælpere i år.

Camilla Bendix er frivillig til Musik i Lejet. Foto: Emil Agerskov

Heriblandt Roskilde Festival, hvor der på forhånd var udsigt til til ølkø, da festivalen manglede tusindvis af frivillige og rygerne måtte begive sig ud på en gåtur, hvis de skulle have cigaretter i løbet af opvarmningsdagene, da det ikke havde været muligt at finde frivillige til at bestyre boderne.

Men en, der i hvert fald står klar med frivillig-vesten på, er Camilla Bendix.

- Man skal give tilbage til dem, der gør det store arbejde. Kunst er det, der gør os større som mennesker, lyder det fra den folkekære skuespillerinde, der efter sin snak med Ekstra Bladet bliver omsværmet af nysgerrige gæster, der vil have et billede med hende.

Den nordsjællandske festival Musik i Lejet brager derudad fra 21. juli til 23. juli. Flere kendte navne har optrådt. Heriblandt Gnags, Kesi, Jada og Tessa.

