Overrasker: Helmig væltede Aarhus

Held og lykke til de kunstnere, der endnu ikke har været på scenen og optrådt ved NorthSide.

I kommer efter Aarhus-drengen Thomas Helmig, der fredag eftermiddag væltede Nova-scenen i en surprise-koncert på hjemmebanen.

Det var blot annonceret, at et mystisk band ved navn Hvidt flag skulle optræde, så da Thomas Helmig og Benjamin Hav fredag udgav singlen 'Hvidt flag', kunne mange lægge to og to sammen, hvorfor der var proppet i teltet, da Helmig med håret farvet lilla entrerede scenen klokken 17.00.

Med megahits som 'Stupid Man', 'Jeg ta'r imod', 'Malaga', 'Dagen efter dagen derpå', 'Det mig der står herude og banker på' og 'Nu hvor du har brændt mig af' fyrede han op for fællessang og folkefest med en stemning så elektrisk, at man nok skal til Aarhus for at opleve det ved en Helmig-koncert.

Herunder kan du - minut for minut - følge koncertens gang, som Ekstra Bladets udsendte oplevede den.