Overrasker i Royal Arena

De er ikke bare venner, de er også musikalske kolleger.

Og når kalenderen skriver 15. marts 2024, indtager de to fremadstormende hitrappere Artigeardit og Lamin Royal Arena sammen i en enkeltstående dobbelt headliner-koncert.

Det skriver Live Nation i en pressemeddelese.

Nyheden om, at rapmakkerparret indtager den københavnske arena kommer, under en uge efter at de udgav deres fælles album, 'Nu hvor vi er her'.

Rapmakkerparret har flere gange slået sig sammen. Senest på Tinderbox i år. En optræden, der ikke ligefrem slog benene væk under Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, som kvitterede med to af seks stjerner og beskrev deres optræden med vendinger som:

'Gutterne er mere eller mindre fra Tingbjerg nord for København, og makkerparret har jo flere succesudgivelser bag sig, men det virkede alligevel, som om de aldrig havde mødt hinanden. I hvert fald ikke i øvelokalet. De må have øvet kortere end deres bukser.'

Artigeardit og Lamin udgav også i 2021 EP'en 'Ny Agenda' sammen.

Artigeardit, der er kendt for numre som 'Vi ku' blive', 'Vågen' og 'Er her', var også at finde på scenen til Grøn-koncert i år, hvor han dog måtte melde fra til to af koncerterne. Aflysningerne skyldes dog ganske lykkelige omstændigheder, nemlig at Artigeardit var blevet far. I stedet overtog Lamin, der står bag sange som 'Gode dage, gode drinks', Som forleden', scenen på Grøn.

Men når kalenderen altså skriver 15. marts 2024, så står Artigeardit og Lamin altså på scenen sammen.

Det officielle billetsalg starter 8. september klokken 10, men man kan tyvstarte til presale 7. september.