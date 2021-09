Overrasker: Pludselig var Lars Høgh med på scenen

Michael Falch, der sammen med Lars Høgh og Hans Thomsen står bag velgørenhedsfestivalen NU Festival i Kerteminde, gav publikum en kæmpe overraskelse, da han først hev sit rockband, Malurt, ind på scenen

Senere kom også Lars Høgh ind og fyrede den af på bas til nummeret 'De vildeste fugle', skriver FyensStiftstidende.

NU Festival er en festival, der hylder livsglæden. Alt overskuddet doneres til kræftforskning, og de tre stiftere håber, at det er en festival, der er kommet for at blive.

Bryllup og koncert

Lars Høgh fik selv konstateret kræft i bugspytkirtlen i 2018, og for nylig kom det frem, at han har fået et tilbagefald.

Trods tilbagefaldet, der betød, at han måtte melde afbud til seneste landsholdssamling, var Lars Høgh at finde både til Nicolai Laudrups bryllup i forrige weekend og nu igen på scenen udstyret med en bas til NU Festival i Kerteminde.

Lars Høgh var frisk og i godt humør til Nicolai Laudrups bryllup forrige weekend. Foto: Henning Hjorth

Det virker derfor til, at Lars Høgh talte sandt, da han til bryllupet fortalte Ekstra Bladet, at han havde det meget godt.

Hvorvidt Lars Høgh er at finde til næste landsholdssamling om en måneds tid, er endnu uvist.



Ud over Michael Falch, der med sit sommerband og to overraskelser gav over en time lang koncert, var der også prominente navne som Mads Langer, Poul Krebs og Hjalmer på plakaten til velgørenhedsfestivalen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michael Falch, der ikke har ønsket at sætte ord på weekendens koncert.

