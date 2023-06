Overrasker stort: Ikonisk hit får helt nyt liv

Hvis du elsker at danse, kan du godt gøre klar til at komme på floor til 'Barbie Girl' sommeren over.

For ikke nok med, at Aquas storhit i en ny version med Nicki Minaj og Ice Spice, der sampler fra det oprindelige nummer, spiller en rolle i den længe ventede film 'Barbie' med Ryan Gosling og Margot Robbie i hovedrollerne.

Det originale ikoniske popnummer fra 1997, som i øvrigt også kort er med i teaseren til 'Barbie', har fået en ordentlig makeover - uafhængigt af filmen.

Der skal naturligvis smedes, mens jernet er varmt, nu hvor konceptet Barbie atter er højaktuelt. Aqua har således offentliggjort på deres Facebook-profil, at selveste dj Tiësto har remixet 'Barbie Girl'.

'We are the over the moon excited to share this one with you!!!', skriver Aqua i et opslag på det sociale medie. Eller på dansk: 'Vi er overlykkelige over at dele dette med jer.'

Teksten ledsager et coverbillede med en lyserød Barbie-bil med teksten 'Tiësto Remix', der gør det ud for nummerplade.

- Skriv du bare, at det er megafedt. Det lyder fedt, og det bliver fedt, siger Søren Rasted, da vi får fat i ham på telefonen.

- Vi er megaglade, supplerer han.

- Hvordan kom det i stand?

- Det kom bare i stand - det er en lang historie. Vi får jo hele tiden tilbud fra folk. Nogle siger vi ja til, og andre siger vi nej til. Men det her ... lige nu er jo teknisk set et godt tidspunkt, ikke? griner Søren Rasted.

Aqua optræder jævnligt på scener i både ind- og udland. Lige nu er de på en større tour, der går fra 20. maj til 29. august og bringer dem rundt i Europa, USA, Canada og Danmark. Foto: Per Lange

Der bliver for alvor kørt på det lyserøde/pink for tiden hos Aqua, selvom deres normale signaturfarve i logoer og på deres album er blå. Pr-foto

- Bliver I aldrig trætte af 'Barbie Girl', egentlig?

- Nej. Det er bare gaven, der bliver ved med at give. Og det, der sker lige nu og kommer til at ske ('Barbie'-filmen, red.), er jo en kæmpe appelsin i turbanen, griner musikeren.

Rasted bekræfter, at nummeret udkommer allerede fredag.

Tiësto har spillet i Danmark adskillige gange, og i 2007 fyldte han egenhændigt Parken i København. Billedet her er fra Aiasound i fjor. Foto: Per Lange

Smukt så det ud, da Tiësti kom forbi en græsplæne på Amager i fjor. Hans seneste rigtig store verdenshit var 'The Business' fra 2020. Nu har han remixet 'Barbie Girl'. Foto: Per Lange

Tiësto er blandt verdens mest kendte dj's og producere inden for trance og dance-musik gennem flere årtier, og han har haft regelmæssige hits kloden over, lige siden han brød i gennem i slut-90'erne.

Han er tidligere kåret som verdens bedste dj i den anerkendte årlige kåring hos DJ Mag Top 100.

Det er i øvrigt ikke første gang at Tijs Verwest, som han hedder på dåbsattesten, har remixet en dansk gruppe.

I 2010 leverede han et populært remix af den danske rockgruppe Turboweekends nummer 'Trouble Is'.