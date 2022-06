Overvældet: I tårer på scenen

- En gang O'ense, alti' O'ense.

Sådan lød det flere gange begejstret fra popstjernen Andreas Odbjerg, da han lørdag eftermiddag stod på hovedscenen på Tinderbox kun få kilometer fra den lille by Allesø, hvor han er vokset op.

Og kærligheden til fødebyen - og ikke mindst det lokale fodboldhold - blev en af overskrifterne for Odbjergs koncert, der allerede fra start bar præg af, hvor bevæget fynboen var af situationen.

- Uh, det bliver en rørende omgang, det her. Jeg er allerede meget overvældet, og der er jo lang tid igen, udbrød han efter åbningsnummeret 'Velkommen tilbage'.

Andreas Odbjerg kunne under det meste af koncerten let have blendet ind med castet på 'Badehotellet' - lige indtil han iførte sig en OB-trøje, der blev kastet til ham fra publikum. Foto: Per Lange

Tørrede øjnene

Undervejs i den lidt mere end time lange koncert blev det da også flere gange nødvendigt for Odbjerg at tørre øjnene og blinke tårerne væk.

Særligt da de mange tusinde mennesker, der var dukket op for at hylde deres bysbarn, kastede sig ud i fællessang til 'Føler mig selv 100'.

- Fuck, hvor er det en stor oplevelse at stå her. Det kommer jeg aldrig nogensinde til at glemme, var ordene fra Odbjerg.

Der var kæmpe opbakning til Andreas Odbjerg fra Odense. Foto: Per Lange

Skuffede fynboer

Men selvom man let kunne mærke de varme følelser til Andreas Odbjerg fra festivalgæsterne på Tinderbox, havde de svært ved at skjule skuffelsen, da en papfigur af Tobias Rahim indtog scenen til megahittet 'Stor mand' i stedet for den ægte vare.

Ærgrelsen blev dog hurtigt til eufori, da hele pladsen bogstaveligt talt sprang i luften til nummeret.

Den eneste lille snert af skuffelse, der derefter kunne høres blandt publikum, handlede om, at Odbjerg ikke havde suppleret OB-trøjen med en indsmuglet Albani-bajer i stedet for det glas hvidvin, han flere gange slukkede tørsten i.

Billedgalleri af Per Lange