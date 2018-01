På festivalturné: Eminem endelig til Roskilde?

Eminem på Orange.

Det har været drømmescenariet for både Roskilde Festival og rapperens mange danske fans, siden vandalen slog igennem ved årtusindskiftet.

Eminem har stadig aldrig stået på en dansk scene, men for en gang skyld virker det ikke utænkeligt, at den sjældent turnerende superstjerne indtager Roskilde Festival.

Ikonet har de seneste uger afsløret, at han fra april til midt i juni er hovednavn på de toneangivende amerikanske festivaler Coachella, Boston Calling, Governors Ball, Bonnaroo og Firefly.

Det er derfor nærliggende at spekulere i, at 45-årige Eminem krydser Atlanten senere på sommeren, hvor flere af de lukrative europæiske festivaler finder sted.

Programchef prøver

Roskilde afvikles første uge i juli, og programchef Anders Wahrén bekræfter, at festivalen fortsat er interesseret i at hyre motormunden fra Detroit:

'Vi har prøvet at få fat i Eminem i de sidste mange år, og det vil vi selvfølgelig blive ved med i fremtiden. Men hvornår han endelig får sin danske koncertdebut står hen i det uvisse', skriver Anders Wahrén i en mail til Ekstra Bladet.

Direktør for Live Nation, Jesper Christensen, der sædvanligvis leverer meganavne til Roskilde, har 'ingen kommentar' til Ekstra Bladet angående muligheden for en dansk koncert med Eminem i år.

I fjor udtalte Jesper Christensen følgende:

- Vi har igen i år forsøgt at overtale Eminem til at komme, men det blev desværre et nej igen. Forhåbentlig lykkes det en dag.

Droppede Parken

Eminem har aflyst to koncerter i København. I 1999 skulle han have optrådt i Store Vega, og i 2005 droppede han at indtage Parken et par uger før koncertdagen på grund af 'udmattelse og andre helbredsmæssige årsager'.

Rapperen har sammenlagt solgt over 172 millioner singler og album og er det mest succesfulde hiphopnavn nogensinde.

Han er højaktuel med 'Revival', der trods overvejende negative anmeldelser toppede albumlisterne i blandt andet USA, Storbritannien, Australien og Canada.

Roskilde har for længst offentliggjort, at Bruno Mars, Gorillaz og David Byrne er blandt sommerens hovednavne.

Festivalen oplyser, at der røbes flere navne i slutningen af januar. Måske er Eminem blandt dem.