På røven: Det er katastrofalt

Zara Larssons 'So Good' blev et af de største skandinaviske popalbum i 2017.

Det går ikke så godt med opfølgeren, 'Poster Girl', der snarere kan blive et af årets største flop.

Den svenske popstjerne, som var blandt topnavnene på Smukfest i 2017, har fået en katastrofal start med karrierens tredje album, der er i frit fald på alverdens charts. Hvis det ellers nåede ind på dem.

Svensk popstjerne er umenneskelig

Herhjemme har 'Poster Girl' misset top 40, hvor 'So Good' tilbragte 37 uger, og i Storbritannien debuterede pladen på 12. pladsen, hvorefter den drattede helt ud af top 100 ugen efter.

Zara Larsson blev af Time Magazine kåret til en af verdens 30 mest indflydelsesrige teenagere i 2016, men den indflydelse er tilsyneladende forduftet, for i en alder af 23 har hendes aktuelle udspil peaket som nummer 170 i USA, hvor forgængeren solgte til platin.

The Weeknd igen

Den danske albumliste domineres for tredje uge i træk af sangene fra børnenes MGP, og The Weeknd gentager de seneste ugers andenplads med 'After Hours', der snart har ligget et år på top 40.

Ugens højest placerede nyhed er Ronnie Atkins' første soloalbum, 'One Shot'. Pretty Maids' frontmand, som har lavet pladen, mens han lider af lungekræft, er nummer 15.

Canadiske The Weeknd er vildt populær - han giver to udsolgte koncerter i Royal Arena næste år. Foto: Universal

The Weeknd er tilbage på toppen af den danske singlechart med 'Save Your Tears'.

Sidste uges nummer et, Fyr og Flammes 'Øve os på hinanden', som sejrede i Melodi Grand Prix, falder til fjerdepladsen. Der er ingen nyheder i top 20.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Countrystjernen Morgan Wallen fortsætter sin bemærkelsesværdige succes i USA, hvor 'Dangerous: The Double Album' tager den tiende uafbrudte uge i spidsen for Billboard 200.

Mere bliver det dog næppe til for amerikaneren i denne omgang, for Justin Bieber rammer albumlisterne verden over med 'Justice' i næste uge.