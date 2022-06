På røven i Roskilde: Nu skiller de sig ud

Der begynder at stinke pænt meget af pis på Roskilde Festival 2022.

Hegn, buske og græsmarker bliver vandet hyppigt med urin, der spreder sin sure stank rundt med støvet i den bagende varme.

Mange af gæsterne har hverken set et bad eller en tandbørste siden lørdag, men der er 54 mennesker, der skiller sig ud med deres duft af renhed og sæbe.

De deltog alle mandag eftermiddag i den traditionsrige kapsejlads, der er en særlig Roskilde-version af Aarhus Universitets endnu mere traditionsrige sejlads.

Sæbe-svømning kan også noget. Foto: Henning Hjorth

I alt stillede 18 hold med tre personer på hver til start i konkurrencen, der tiltrak langt over tusind tilskuere. De havde alle en fest, mens de hørte aarhusianske hits og drak Ceres-bajer.

Deltagerne kastede sig på skift hen ad en grøn presenning, der var smurt ind en skøjtebane-glat blanding af hvid sæbe og vand.

Der blev ikke sparet på sæben. Foto: Henning Hjorth

De fleste af dem lignede Pjerrot, da de nåede enden af presenningen, hvor de skulle bunde en dåseøl og dreje ti gange rundt om sig selv, inden de kastede sig ned og gled tilbage.

Den hvide sæbeblanding var alle steder på konkurrenterne - også i deres øjne. Store stærke mænd lignede nogen, der havde tudet i 14 dage, sådan sved det. De smarteste havde solbriller på for at undgå for meget sæbe i øjnene.

Der blevet tørret en del sæbe ud af øjnene på deltagerne. Foto: Henning Hjorth

Opfindsomheden var stor i holdenes udklædning og navne. Prisen for bedste udklædning vandt Team Baywatch. Roskildes svar på Pamela Anderson hedder Helene, og hun fyrede den af i den klassiske røde Baywatch-badedragt.

- Det var skidesjovt at være med. Vi har jo også været med i den rigtige kapsejlads nogle af os, der deltager. Så det er bare mega fedt, at det også er taget med på Roskilde, sagde hun til Ekstra Bladet og fortalte, at det var første gang, hun deltog i Roskilde-udgaven af kapsejladsen.

- Du har gjort dig bemærket i din Pamela-badedrag, hva'!

- Ja, det er jeg klar over, grinede Helene.

Roskildes egen Pamela hedder Helene og stillede op med Team Baywatch. Foto: Henning Hjorth

Det er ikke et krav, at man er fra Aarhus for at deltage i konkurrencen, men det var mange i årets kapsejlads. Vinderholdet var endda fra Aarhus Universitet, hvor de fire sæbeduftende gutter alle læser medicin.

Heldigvis blev der ikke brug for deres faglige kunnen under den hæsblæsende konkurrence, hvor det var noget nær et mirakel, at ingen i den spøjse blanding af sæbe, snurreture og dåseøl ikke brækkede noget. En enkelt blodnæse blev til under kapsejladsen, men det var nådigt sluppet.

Så glad er man, når man har vundet Roskilde Fesivals kapsejlads. Foto: Henning Hjorth

- Det betyder alt for os at vinde. Det betyder alt, lød det på klingende aarhusiansk fra vinderholdet, der vandt to rammer øl fra hjembyen og ikke mindst et trofæ i en sølvudgave af det gyldne, der bliver kæmpet om hjemme på universitetet i smilets by.Der går ikke lang tid, før det ikoniske Roskilde-nøgenløb løber af stablen. Du kan varme op til det med ti års pletskud af hoppende bryster og dinglende dillere lige HER