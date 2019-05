Paludan misbrugt: Vil sagsøge popband

Politikeren Rasmus Paludan er vred på bandet ADHD.

Den omstridte leder af partiet Stram Kurs truer med at sagsøge ADHD, fordi den satiriske trio har samplet hans stemme på det aktuelle hit ’V for sejr’.

- Jeg bør da få royalties! De overtræder musikbranchens grundlæggende normer for deling af overskud.

- De bruger min stemme, der jo tilhører mig, og i musikvideoen er det Stram Kurs’ levende billeder, de har brugt. Dem har vi ophavsret til, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Hitter overalt

’V for sejr’ gik i denne uge ind på 36. pladsen af den officielle danske hitliste og ligger i øjeblikket i top 20 på Spotifys dagligt opdaterede chart med næsten 250.000 streams den seneste uge.

Videoen til sangen er tilmed afspillet knap en halv million gange på YouTube:

- Det kan ikke være rigtigt, at de tjener styrtende med penge på noget, som i stort omfang er mit. Jeg skal selvfølgelig have betaling.

- Jeg har bestemt tænkt mig at gå videre med det via min advokat. Lige nu har jeg dog travlt med valgkampen, så min tid er ret begrænset, oplyser Rasmus Paludan, der selv er advokat.

Politikeren er på sin vis glad for omtalen, men han har hørt bedre sange:

- Det er jo ikke ligefrem Leonard Cohen, men det er naturligvis rart at blive kendt via mange kanaler, for det udbreder jo kendskabet til mig og vores politik.

- Men det, de synger, er ikke rigtigt. De synger, jeg bruger skattepengene, fordi politiet beskytter mig, og det er ikke rigtigt. Dem, der bruger skattepengene, er jo dem, der gerne vil slå mig ihjel.

Ikke en hyldest

Frederik Dyrby Nielsen fra ADHD erkender, at Rasmus Paludan har loven på sin side:

- Det er rigtigt nok, at vi ikke har spurgt ham om lov, men vi havde jo ingen idé om, at den ville blive så populær. Vi lavede bare sangen for sjov.

- Vi er blevet spurgt, om det er en hyldest til ham, men det er det på ingen måde. Vi synes, han er en nød, og det er derfor, vi lavede sangen. For at gøre grin med ham.

ADHD har tidligere udgivet sangen ’Min pik den er flot’ med brug af digteren Yahya Hassans stemme.

Yahya Hassan fik senere 50 procent af indtægterne, forklarer Frederik Dyrby Nielsen, der var i finalen i 'X Factor' i 2013 som medlem af bandet Wasteland.

ADHD vil efter Ekstra Bladets henvendelse nu forsøge at komme i kontakt med Rasmus Paludan for ’at finde en løsning på problemet’.