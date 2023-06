Peter Belli er død

Peter Belli har sunget sin sidste sang.

Den danske musiker er død i en alder af 79 år. Det meddeler familien i en pressemeddelelse fra pladeselskabet Target Group, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

'Der er med stor sorg, vi må meddele, at vores elskede mand, pappa, dadi og svigerfar, Peter Belli, er gået bort. Efter længere tids sygdom er han 8. juni 2023 sovet stille ind med de nærmeste omkring sig,' står der i pressemeddelelsen.

Den fortsætter:

'Familien ønsker ro til at bearbejde deres store tab. Ulven har takket af for sidste gang.'

Peter Belli gik på pension fra turné-livet i en alder af 74 år. Foto: Stine Tidsvilde

Lang karriere

Peter Belli var både sanger og skuespiller.

Han debuterede som sanger tilbage i 1959 og har et hav af udgivelser bag sig. Han blev især kendt for numre som 'Ulven Peter', 'Ingen regning' og 'Istedgade'.

For år tilbage meddelte Peter Belli dog, at han ved udgangen af 2017 ville parkere tourbussen for sidste gang og trække sig fra livet på scenerne.

Hans sidste udgivelse blev 'En sidste sang', som udkom dette forår. Sangen er en duet mellem Peter Belli og hans søn Michel Belli, som også er sanger.

I omkvædet synger de blandt andet:

'Der er altid en sidste sang, hvor vi siger farvel for sidste gang.'

Peter Belli og hustruen June Belli blev gift i 1967. Foto: Kenneth Meyer

Som skuespiller er Peter Belli især kendt for at have medvirket i tv-serien 'Taxa' og at have lagt stemme til tegnefilm som 'Løvernes konge' og 'Bennys Badekar', mens han også har spillet med i film som 'Den dobbelte mand' og 'Flyvende farmor'.

Peter Belli har desuden flere gange deltaget i Melodi Grand Prix.

Han efterlader sig sin livspartner og store kærlighed. June Belli, som han blev gift med i 1967. Sammen fik de tre børn, som foruden Michel tæller sønnen Chano og datteren Natasja.

