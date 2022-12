Peter Belli i chok

Det er en tydelig berørt Peter Belli, der mindes sin gamle ven og kollega Roland Lyhr Sørensen - bedre kendt under kunstner- og kælenavnet Rock Nalle.

Peter Belli og hustruen June siger til Ekstra Bladet, at de godt nok begge havde tænkt over, at der på det seneste havde været meget stille fra Rock Nalle.

De vidste dog ikke, hvor galt det stod til, før de i dag - sammen med resten af Danmark - vågnede op til nyheden om, at den folkekære sanger var død.

- Det er meget trist. Han var ellers så dejlig glad og var kommet op til overfladen igen, siger Peter Belli til Ekstra Bladet og tilføjer, at deres venskab går meget langt tilbage.

- Jeg har jo kendt ham, siden jeg var 17 år. Det er stort set hele livet, Det er næsten ikke til at forstå.

Rock Nalle blev 79 år gammel og døde onsdag 14. december efter længere tids sygdom. Foto: Jørgen Sperling

Et chok

Hvornår så du ham sidst?

- Jeg har ikke set ham i et lille halvt år, så det var noget af et chok at få. Vi spillede sammen i 2015 og har spillet sammen flere gange tidligere.

Hvad havde I til fælles?

- Personligt havde vi nok ikke så meget til fælles. Andet end at jeg kunne godt lide ham, og han kunne vist også godt lide mig, kunne jeg mærke. Vi var to forskellige personer med hver vores genre, men vi sang jo meget Otis Redding og den slags sammen. Og når vi sås, skiftedes vi til at sætte en god plade på.

Hvordan var han på en scene?

- Det korte svar er: Han var god. Han var da skide god, Nalle. Og han havde noget helt unikt i den her branche. Når han gik op af trappen og ind på scenen, tændte han helt af og gav alt, hvad han havde.

- Han var en ægte 'Mr. Soulman' med sin helt egen energi og drive. Han var bare rigtig god.

Hvordan vil du huske ham?

- Jeg vil altid huske ham som Rock Nalle!