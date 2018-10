Peter har optrådt med Gasolin-sange i 39 år: Jeg måtte holde ind og græde

På et værtshus i hjertet af Kim Larsens elskede Christianshavn sidder Peter Molzen. Med en øl foran sig tænder han en cigaret, trækker vejret dybt ind og begynder at fortælle.

- Den næste koncert her i næste uge på fredag…Det bliver svær, grubler Peter Molzen.

Siden han var ung teenager, har han optrådt med Kim Larsen-sange, og siden 1996 har han kunnet leve af det.

Sammen med bandet Peter & De Andre Kopier rejser han land og rige rundt for at spille nationalskjaldens sange. Deres største koncert spillede de på Bellevue Strand til Sankt Hans, og som regel har de en optræden eller to om ugen.

Lørdag aften havde Peter Molzen spillet i Nordjylland, og det var på vej hjem, at den triste nyhed om Kim Larsens bortgang tikkende ind.

- Jeg kører på E45 syd for Aalborg på vej hjem fra job, og min telefon går fuldkommen amok. Bing! Bing! Bing! Bing! Jeg tænker ‘hvad sker der? Kan der være udbrudt en krig?’. Så jeg kører ind på en rasteplads, og jeg har sådan på fornemmelsen, at det er et eller andet grimt. Og det er det jo, fortæller han og tager et sug af sin cigaret.

- Der må jeg sgu indrømme, at der kom jeg til at tude lidt. Der sad jeg simpelthen og græd i ti minutter Det er absurd at sige, at det er som at miste et nært familiemedlem, for det var han selvfølgelig ikke. Men både et idol og en totempæl for en masse kvaliteter i musik, lyder det tænksomt fra ham.

Farvel i Aarhus

Sidste gang de to trubadurer mødtes, var i sommers.

- Jeg mødte Kim for et par måneder siden i Aarhus. Jeg talte ganske kort med ham, og han virkede bare så afkræftet og havde den farve, som syge mennesker har. Jeg var meget bekymret. Vi skulle spille i Aarhus, og han skulle spille ude på Djursland med Kjukken. Vi ønskede hinanden rigtig god koncert, og skiltes vi der, fortæller Peter Molzen.

Se videoen ovenfor, hvor Peter giver et nummer og fortæller, hvordan det egentlig er at leve af Kim Larsens musik.