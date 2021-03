Musiker Peter Viskinde er død efter en blodprop i hjertet.

Det bekræfter hans familie over for Ekstra Bladet.

Den tidligere guitarist og sangskriver i blandt andet Malurt og Big Fat Snake blev 67 år gammel.

Ifølge familien blev han ramt af en blodprop tirsdag morgen og døde ganske kort tid efter.

- Vi er dybt knuste og chokerede. Han var meget elsket og fyldte meget, og han er et stort forbillede for os alle sammen med hans kunst og livssyn, siger hans datter, Maria Viskinde, til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Han elskede musik, han elskede at male, og han var en fantastisk og omsorgsfuld far. Verdens bedste far, er der ingen tvivl om. Han har altid været meget kærlig og nærværende og opmuntret os alle til, at vi skulle følge vores lyster og drømme.

Peter Viskinde fotograferet i 2018. Foto: Ernst van Norde

Lang karriere

Viskinde blev i 1980 en del af rockgruppen Malurt, som Michael Falch havde dannet tre år tidligere i selskab med Christian Arendt og Peter Mors.

I 1990 startede Peter Viskinde og Anders Blichfeldt sammen bandet Big Fat Snake.

I 2008 skiltes Viskinde fra de andre medlemmer i gruppen under stor mediebevågenhed og begyndte en solokarriere.

Efterfølgende fulgte en strid om rettighederne til de fælles hits, og i 2009 indgik Viskinde forlig med de resterende medlemmer Anders Blichfeldt, Jens Fredslund, Pete Repete og Asger Steenholdt.

Peter Viskinde var kendt som guitarist og sangskriver. Foto: Morten Overgaard

Da han i 2018 trak sig tilbage fra rampelyset, satte Viskinde i et interview med Ekstra Bladet ord på striden.

- Den historie var simpelthen så skadelig for os. Det var bare ikke godt, sagde han i interviewet og fortsatte:

- Der faldt en sten fra mit hjerte, da Big Fat Snake endelig valgte at stoppe. Det var en lettelse. De har jo rejst rundt og spillet mine sange som grundstof i deres sæt, men det er de heldigvis holdt op med. Det har været meget imod min vilje, men man kan jo ikke bestemme, hvad folk vil spille.

Siden han lagde karrieren som professionel musiker på hylden, har Peter Viskinde ernæret sig som maler og haft sit eget galleri på hjemmeadressen i Aarhus.

- Det er mine billeder, jeg lever af nu, og der er ganske godt gang i den forretning, så jeg skal ikke klage. Jeg har jo et sindssygt godt liv med en stor familie, og jeg bor godt her i Aarhus og sidder med benene oppe og ryger pibe, lød det fra Viskinde i 2018.

Peter Viskinde efterlader sig fire børn, fem børnebørn og to hunde.