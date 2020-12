Phlake: - Det var virkelig syret

Turné, album og 'Mercedes the Virus'. Den danske hit-duo Phlake havde udgivet nyt album med et hemmeligt alter ego og havde alting klar til 2020.

Men coronavirus lukkede ned for det meste. Derfor priser duoen, bestående af Mads Bo Iversen og Jonathan Elkær, sig lykkelige for, at der hurtigt kom alternative spillesteder på banen.

- Det var jo virkelig fedt at få muligheden for at optræde fra planetarium på eb.dk. Corona havde ramt, og der var ikke så gode udsigter til at få lov til at spille foran et publikum fysisk, så vores streaming-koncert var helt perfekt, fortæller Mads Bo Iversen til Ekstra Bladet.

De gav den fuld gas i Planetariet. Men det er bil-koncerterne, som de kommer til at savne mest. Foto: Per Lange

Det største

- Godt nok var det virtuelt, men vi har aldrig haft så stor en koncert som hovednavn. Der var på et tidspunkt omkring 100.000 seere. Og så var det jo fedt at markere, at vi havde udgivet ny musik efter tre år, fortæller han.

De to musikmagere har nemlig ikke udgivet ny musik i tre år, før 'The Illigal Download Of Your Soul' udkom i maj.

- Det var ret specielt at have den uvished, der var forbundet med alt det her. Vi vidste ikke, hvad det ville komme til at betyde, og det ved man jo stadig ikke helt. Men det er gået fint, fortæller han og fremhæver, at det mest underlige har været, at de ikke har spillet deres nye sange foran et almindeligt publikum.

- Det har været rigtig mærkeligt, at have brugt så lang tid på et album, og så aldrig have spillet det til en normal koncert. Det at spille musikken til koncerter og foran et publikum, som interagerer, gør bare, at man får et specielt forhold til de enkelte sange, fortæller Mads Bo.

Vil mindes cykelturen

Når de ser tilbage på året og på deres album, så er der to ting, som de vil huske i lang tid.

- Det vildeste har nok været, at vi har lavet en plade, hvor vi har opfundet et alter ego, som hedder 'Mercedes the Virus'. Vi havde døbt hende, længe inden coronavirus kom til landet, så det var jo sygt. Men det gav ikke mening at lave det om.

- Og så har vi jo også optrådt til sådan nogle drive-in-koncerter, hvor det vildeste moment for mig var, at jeg cyklede rundt blandt publikum i bilerne, imens jeg sang og drengene spillede på scenen. Det var virkelig syret. Så hvis der er noget, jeg kommer til at savne, når der bliver lukket op igen, så må det være at få lov til at cykle blandt publikum. Det var magisk, fortæller han begejstret.

I 2021 kan Phlake se frem til at spille deres turné, som blev udskudt. Den regner de stærkt med at gennemføre til april.

- Vi glæder os til at komme ud og spille for folk. Og vi håber også, at restriktionerne bliver lempet, men hvis ikke, så spiller vi alligevel. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme ud og spille og se folk i øjnene. Det er jo en kæmpe del af at lave musik, lyder det.

Koncerten kan se eller genses her.