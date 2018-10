Pinligt: Lukas Graham begår brøler

Lukas Forchhammer er halvt irer, men han staver alligevel 'redemption' helt forkert.

Den ansvarlige for Lukas Grahams nye pladecover gør i hvert fald.

Ordet, som betyder frelse, indgår i sangtitlen 'You’re Not the Only One (Redemption Song)' på popbandets længe ventede nye udspil, '3 (The Purple Album)', der udkommer på fredag.

På cd'ens bagside er 'redemption' blevet til 'redemtion'. Inde i selve bookletten staves ordet skiftevis forkert og korrekt.

Rettes i næste oplag

Lukas Grahams pladeselskab, Copenhagen Records, vil ikke udtale sig til Ekstra Bladet, men oplyser, at fejlen er opdaget og vil blive rettet i næste oplag af albummet.

Stave-fadæsen er imidlertid ikke det eneste problem, Lukas Graham har med coveret til '3 (The Purple Album)'. Billedet af den nøgne kvinde, som bandet genbruger fra deres to første plader, er blevet censureret på det amerikanske marked.

Albummet indeholder successinglerne 'Love Someone' og 'Not a Damn Thing Changed', der ligger nummer 1 og 2 på den danske hitliste i denne uge.

Lukas Grahams to koncerter i Royal Arena sidst i januar er for længst udsolgt, mens der kun er få billetter tilbage til det ene af de to shows i Boxen i Herning i begyndelsen af februar.