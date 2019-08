Pladeselskab efter Wafandes chok-stop: Det er trist

Sangeren Wafande har valgt at trække stikket, meddeler hans pladeselskab

Den danske sanger Wafande står bag hits som 'Gi' mig et smil' og 'Uartig', men nu udkommer det sidste stykke musik fra hitmagerens hånd. Det skriver Wafande i et opslag på Instagram.

'Jeg er i gang med noget musik for tiden, som er mine sidste ord til jer. Det er med den dybeste taknemmelighed og bedste følelse i kroppen, at jeg nu siger farvel. Jeg har valgt at stoppe min karriere, som I kender mig, og finde nye udfordringer', skriver han.

Musikeren oplyser, at han udgiver sin sidste plade i sommeren 2020 og samtidig drager på en sidste turné.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Wafande selv, men hans pladeselskab bekræfter til Ekstra Bladet, at der ikke er tale om fake news.

- Jeg har lige dobbelttjekket hos hans manager, og den er god nok. Han har valgt at trække stikket. Mere ved jeg simpelthen ikke, siger Christian Møller, der på Wafandes pladeselskab, Universal Music, har arbejdet tæt sammen med musikeren.

- Hvad er din reaktion på hans beslutning?

- På det musikalske plan synes jeg, det er trist, at Wafande ikke vil udgive mere musik. På det personlige plan synes jeg, det er godt, hvis det er det rigtige for ham. Så er det hundrede procent den rigtige beslutning.

God karma

Wafande brød for alvor gennem lydmuren, da han udgav det glade nummer 'Gi' mig et smil' i 2011. Siden blev succesen fulgt op med flere dansksprogede sange fra Christiania-sangerens hånd.

I 2016 udsendte Wafande i samarbejde med sin ven og producer Nuplex et engelsksproget album under kunstnernavnet Black Dylan.

Wafande er også kendt for sin optræden som coach i familieprogrammet 'Voice Junior', hvor unge sangtalenter dyster om at blive Danmarks dygtigste børnesanger.

Hvorvidt sangeren er helt færdig med musik, melder opslaget ikke noget om.

'Jeg vil fortsat forsøge at inspirere folk omkring mig, og jeg vil for altid dele ud af den gode karma', skriver Wafande.