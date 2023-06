Plørefuld polak smidt ud på røv på albuer

En 31-årig mand fra Polen blev onsdag smidt ud to gange fra Roskilde Festival og endte med at overnatte i brummen

En 31-årig polsk mand valgte onsdag middag at søge hjælp hos samaritterne på Roskilde Festival til en mindre tilskadekomst - på trods af at han ikke havde armbånd til festivalen.

Samaritterne forbarmede sig og hjalp manden, som dog efterfølgende blev bortvist fra pladsen, da han ikke kunne dokumentere et legalt ærinde i området.

Polakken havde dog ikke helt forstået budskabet, og seks timer senere var han tilbage - denne gang i et teltområde, hvor hans manglende armbånd blev spottet af nogle vagter.

Vagterne tilkaldte politiet, der anholdt den tydeligt påvirkede polak. Han er nu mistænkt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at have skaffet sig adgang til en festival uden at betale.

Manden blev tilset af en læge og tilbragte natten i detentionen til afrusning. Han skal afhøres torsdag, hvorefter politiet afgør, hvad der videre skal ske med ham.

