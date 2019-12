- Pludselig ramte det os at vi skal dø

Scarlet Pleasures sangkatalog er for mange lig med festlige toner, palmestrande og lyse nætter, men selv er bandet mest glad for et af deres numre, der er både stille og melankolsk.

Hvilken sang er jeres bedste?

- 'Reflection' som var med på vores ep 'Limbo' fra 2017. Den bliver vi aldrig trætte af at spille. Det er ikke et kæmpehit eller noget, men det er et nummer, der hviler i sig selv.

Hvor kom inspirationen til sangen fra?

- Den handler om at ramme midt-20'erne og finde ud af, at man ikke er udødelig. Det var et stort tema for os. Man finder ligesom ud af, at man skal dø en dag. Ikke at man ikke vidste det før, men det var der, det virkelig ramte. Den beskriver den der lyst til ikke at blive ældre: 'I can feel it all over, I don't wanna get older'.

- Der er nok mange, der har det sådan. Det er sådan lidt Peter Pan-syndromet, at man gerne vil blive ved med at beholde sit barnlige og nysgerrige sind. Den er både mørk og positiv, og det er ikke altid, man kan skrive sådan en sang.

Hvad betyder den for jer?

- Det er en af de første sange, vi skrev, der ikke var en festsang. Det er en sang, der også rummer søndagen og tømmermænd. Alt det, der ikke er så festligt, som nok ellers er det, vi har været mest kendt for. Den har åbnet op for det. Så det var en rigtig vigtig sang at skrive.

Hvordan er den at spille live?

- Den har en dejlig ro i sig, og derfor starter vi faktisk tit med den til koncerterne. Den er god til at dæmpe de værste nerver.

Hvad har den betydet for jeres karriere?

- Den har betydet rigtig meget, netop fordi vi har åbnet så mange koncerter med den. Den repræsenterer den anden side af os, som ikke er palmetræer og fest. Den har en dybde og en melankoli, som vi på det tidspunkt ikke havde vist så meget af.

- Det er ikke en sang, alle kender, det er nok lidt en fanfavorit. Så når vi ser nogen, der synger med, så ved vi, at de har dykket ned i vores sangkatalog.