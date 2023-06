Politiet: - Det ser godt ud

Hver dag under årets Roskilde Festival har Midt- og Vestsjællands Politi fotovogne parkeret på motorvejsstrækningerne, der omkranser festivalen.

Sidste år var der hele 5000 danske bilister, der blev blitzet efter at have overskredet fartgrænsen på samme strækning.

Men i år er der slet ikke lige så mange fartsyndere i området omkring Roskilde Festival. Det daglige antal ligger indtil videre på et par hundrede overtrædelser, og ifølge kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard er onsdagens måling et skridt i den rigtige retning.

Ud af cirka 18.000 målinger, der indtil videre er det største antal målte bilister under afviklingen af årets festival, overtrådte blot 227 den tilladte fartgrænse.

Flot resultat

Det er svært at vide, om størstedelen af de fartglade roskildensere lader bilen stå eller har lært lektien fra sidste år, men med en overtrædelsesprocent på omtrent halvanden er politiet ifølge Martin Bjerregaard godt tilfreds med udviklingen i tallene.

- Onsdag har vi målt endnu flere bilister, og det ser godt ud.

- Der er kun 227 sager, så overtrædelsesprocenten er nede på 1,5 procent.

- Det er da et flot resultat, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Vanen tror holder politiets fotovogne øje med de dansk fartsyndere. Foto: Per Lange

Overraskende overtrædelser

Det er ikke, fordi fotovognene samler støv. Der er stadig bilister, der formår - til stor overraskelse for Midt- og Vestsjællands politi - at køre for stærkt. Onsdagens hurtigste speederentusiast formåede at liste speedometeret op på 149 km/t.

- Strækningen på Holbækmotorvejen er under normale omstændigheder en af de mest trafikerede, og mens festivalen står på, betyder det endnu flere bilister på vejene, udtaler Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

- Så hvordan man formår at komme op på 149 km/t på strækningen, som under normale trafikale forhold er besværligt, er mig en gåde, tilføjer han.

Under festivalen har politiet nedsat hastighedsgrænserne til 80 km/t på motorvejensstrækningen omkring Roskilde Dyrskueplads af trafikale sikkerhedshensyn. Og med flere biler på vejene er det næsten en præstation i sig selv at kunne opnå en topfart på 149 km/t.

Men vedkommende bliver også kvitteret med en slags præmie. En stor pengebøde og en betinget frakendelse af kørekortet.