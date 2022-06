Politiet indrømmer kæmpe Northside-kaos

Årets Northside Festival stødte ind i adskillige problemer. Blandt andet fik den en dårlig start, da åbningen blev forsinket med cirka en halv time, så folk måtte stå i lange køer, fordi en af tilladelserne først kom efter den officielle åbning.

Festivalen sluttede også uheldigt, da mange festivalgæster endte med at gå på Åhavevej, efter et hegn blev væltet, så politiet måtte spærre vejen i cirka en time.

Noget tyder på, at der simpelthen ikke har været helt styr på sagerne.

Det bekræfter både Østjyllands Politi og Aarhus Kommune nu over for TV2 Østjylland.

- Det er klart, at der var flere forhold, som skal forbedres til næste festival, og det har vi været i en rigtig god dialog med arrangørerne om. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at festivalgæster færdes midt på vejen, så det er blandt andet en af de ting, der skal kigges på, siger stabschef ved Østjyllands Politi Thomas Anderskov i et skriftligt svar til TV2 Østjylland.

Også bylivschefen ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune erkender, at der er brug for forbedringer til næste års Northside Festival.

- Der er selvfølgelig nogle ting, der kan gøres bedre. Nu følger vi op på de ting, som blandt andet indebærer cykelparkering, adfærden, der udmønter sig, når gæsterne skal med taxa eller shuttlebus, og generelt i forhold til adgang til og udgang fra pladsen, siger Kim Gulvad.

TV2 Østjylland har fået aktindsigt i kommunikationen mellem Østjyllands Brandvæsen og Northside i forbindelse med festivalen, og her ser det ud til, at flere af de påkrævede sikkerhedstilladelser er kommet sent.

Én af dem kom først efter festivalens officielle starttidspunkt den 2. juni klokken 13.

Det bekræfter Kim Gulvad.

- Der manglede lige at blive sat flueben ved den sidste tilladelse. Det, jeg hører, er, at man stod derude og fik det løst på stedet. Det er selvfølgelig noget af det, vi skal samle op på. Vi skal lære, så tingene bliver bedre til næste gang, siger han.

Noget af det, der kan have været med til at gøre det svært for parterne at komme godt i mål med årets festival, er, at reglerne for blandt andet festivaler blev ændret i 2020.

Det betyder, at Østjyllands Brandvæsen ikke længere har lovhjemmel til at godkende pladsfordelingsplaner. Det skal i stedet foretages af kommunens byggesagsafdeling eller en certificeret brandrådgiver.

- Det har selvfølgelig gjort, at det har været anderledes, og dermed har der været nogle nye arbejdsprocedurer, hvor man har siddet og ventet på hinanden og måske misforstået hinanden, siger Kim Gulvad.

Derudover var der også andre forhold, der gjorde årets festival ekstra svær at planlægge.

- Det har været nye folk generelt, der skulle arbejde sammen, et nyt sted, nye regler, og vi er alle måske lidt rustne efter de seneste to år, hvor det har været lukket ned på grund af corona. Overordnet set synes jeg, at festivalen gik godt, og vi fik hjulpet hinanden på bedste vis, siger bylivschefen.

Den kommende tid vil Northside, kommunen og beredskabet i fællesskab evaluere på årets festival.

En endelig evalueringsrapport vil ligge klar i sensommeren, fortæller Kim Gulvad.

Østjyllands Brandvæsen ønsker ikke at stille op til interview. Det er efter gentagne henvendelser ikke lykkedes TV2 Østjylland at få en kommentar fra Northside Festival.