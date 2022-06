Politiet: Sådan er natten gået på Roskilde

Med pavilloner, soveposer og iglotelte under armen gjorde tusindvis af mennesker i går deres indtog på Roskilde Festival 2022.

Stemningen var lige så høj som temperaturen på markerne i Roskilde, der den kommende uge er forvandlet til et lille samfund i samfundet.

Trods lange køer for at få armbånd på, var humøret ikke til at ødelægge for hovedparten af de festival-klar gæster, der ventede i timevis på deres adgangsbevis.

Den gode stemning er fortsat natten over. Det melder Midt- og Vestsjællands Politi søndag morgen.

- Det har i hovedtræk været en ganske rolig nat. Der har ikke været nogle nævneværdige anmeldelser, siger politikommissær og operationsleder Thomas Hartmann til Ekstra Bladet.

Få anmeldelser

Og tallene taler for sig selv.

- Vi har modtaget to anmeldelser om tyveri, siger han.

- Hvad med stoffer. Har der været sager af den slags?

- Det er ikke noget, der har fyldt. Det hele er foregået i god ro og orden, siger han og fortæller, at politiet største udfordring på festivalens første dag i tre år har været trafikken.

- Som der blev skrevet om i går, har der været meget trafik omkring Roskilde Festival. Så afvikling af trafik i indeværende døgn har været den største udfordring for os, siger han.

Bøderegn

Ud over de lange køer på vejene omkring festivalpladsen har motorvejen forbi området holdt politiet godt beskæftiget.

Hastigheden på Holbækmotorvejen er sat ned til 80 kilometer i timen omkring festivalen, og det har mange bilister valgt at blæse højt og flot på.

Det resulterede i lørdag i, at 925 bilister blev snuppet med foden for tungt hvilende på speedere.

Om det tal er vokset yderligere i nattens løb har Midt- og Vestsjællands Politi endnu ikke overblik over.

