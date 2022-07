Politiet undrer sig: Over 5000 blitzet!

Siden Roskilde Festival begyndte for en uge siden, er en stor mængde bilister gået i fartfælden på motorvejen i nærområdet. Man havde regnet med et lavere antal, lyder det

Det har været en indbringende affære for statskassen, at politiet i løbet af hele Roskilde Festival har valgt at stille en blå ATK-fotovogn op i en lille lomme i vejsiden på Holbækmotorvejen i retning mod København ved strækningen, der løber foran Dyrskuepladsen.

Ekstra Bladet har således lagt antallet af blitzede bilister fra lørdag 25. juni til og med i går fredag sammen, og det lander samlet på over 5000 blitzede bilister.

151 i timen

Alene i går fredag blev 344 bilister taget med for høj fart, og det tal er endda i den lave ende. Det skyldes, at man her kun holdt på strækningen fra 13.15 - 19, hvor man de andre dage har været til stede på lokaliteten helt fra den tidlige morgenstund til omkring kl. 20 hver dag.

Det højeste antal bilister i fartfælden så man søndag 26. juni, hvor samlet 1008 blev blitzet.

I går fredag fik 46 af de 344 fartsyndere et klip i kørekortet, mens tre af dem står til en betinget frakendelse.

Især én bilist havde travlt. Han blev målt til hele 151 km/t.

Årsagen til ATK'ens tilstedeværelse er, at der i løbet af Roskilde Festival har været en fartbegrænsning på 80 km/t, hvor man normalt må køre 110.

Det er sket, fordi man hos politiet har haft erfaring med personer, der krydser motorvejen, hvilket som bekendt både er ulovligt og livsfarligt, ligesom der har været risiko for bilkøer ved afkørsler.

Lavere fart vil derfor mindske risikoen for bilulykker.

Det er ærgerligt

Politiet er vant til, at mange går i fælden, når de sætter en ATK op ved en midlertidig fartbegrænsning, men det høje antal bilister, der nu kan se frem til en lille hilsen fra politiet i deres e-boks - eller i de mest grove tilfælde det, der er værre - kommer alligevel som en overraskelse for Midt- og Vestsjællands Politi.

Det fortæller kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Kristensen.

- Vi havde klart regnet med, at det ville være færre. Det er i betragtning af, at det er en tilbagevendende ting under festivalen, at vi måler fart på motorvejen. Det var vores klare forventning, at vi IKKE havde set sådan et højt tal i år.

- Hvad er jeres reaktion på det høje tal?

- Man kan sige, at vi er ærgerlige over, at nogen fortsat kører for stærkt, når vi nu både har skiltet derude og annonceret det forud for festivalen. Det er jo en midlertidig hastighedsbegrænsning, vi har indført, fordi vi ved, at der er mange mennesker i området. Det er jo ikke noget, vi gør uden at have en god grund til det. Derfor havde vi håbet på, at folk ville have været bedre til at respektere hastighedsbegræsningerne derude, lyder det fra politiet.