Pop-legende kommer til Danmark

Den italienske superstjerne Eros Ramazzotti lægger snart vejen forbi Danmark.

Det sker 27. oktober næste år, hvor den 54-årige popstjerne giver koncert i KB-Hallen på Frederiksberg.

Det oplyser Beatbox Entertainment i en pressemeddelelse.

Til Ekstra Bladet oplyser de, at de er meget glade for, at de har lokket Eros Ramazzotti til Danmark.

'Vi er meget begejstrede for at den italienske superstjerne igen kommer til Danmark for at give koncert', lyder det fra Beatbox Entertainment.

Popstjernen gav senest koncert i Danmark i 2013, hvor han optrådte i henholdsvis København og Aalborg.

Stor stjerne

Med 15 albums, 60 millioner solgte plader og mere end 30 års erfaring fra live-scener over hele verden, har Eros Ramazzotti i løbet af sin lange karriere ikke blot fået status som italiensk nationalklenodie, men også en status som en betydelig eksportør af den italienske popmusik til hele verden.

Kæmpehits som ‘Più Bella Cosa’ og samarbejder med navne som Tina Turner, Joe Cocker, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti og Ricky Martin har nemlig også sikret Ramazotti position som international popstjerne.

Her ses Eros Ramazzotti i Parken i 2013. Foto: Joachim Ladefoged

Fattig familie

Eros Ramazzotti blev født ind i en fattig familie i en forstad til Rom. Som syv-årig begyndte han at spille guitar, og i løbet af sine teenageår lærte han at skrive sin egen musik med hjælp fra sin far.

Efter at være blevet afvist på musikkonservatoriet, deltog Ramazzotti i 1981 i en musikkonkurrence, hvor han spillede foran repræsentanter fra forskellige pladeselskaber. Ramazzotti vandt dog ikke, men blev alligevel efterfølgende tilbudt en pladekontrakt. I 1984 slog Ramazzotti igennem i hjemlandet, og midt i 1990erne slog han for alvor igennem i udlandet.

Siden har den garvede popmusiker haft travlt med at udgive ny musik og spille koncerter over hele verden. Ramazzotti udgav senest albummet ‘Perfetto' i 2015 og skulle efter sigende i øjeblikket arbejde på et nyt album, som skulle udkomme i dag, 10. september.

Dermed er der en god chance for, at publikum kan høre nyt materiale fra den italienske superstjerne og ikke mindst synge med på klassikere som ‘Più Bella Cosa’, når Eros Ramazzotti giver koncert i KB-Hallen 27. oktober 2019.

Billetsalget starter via billetlugen.dk torsdag 13. september kl. 10.00.