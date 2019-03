Popamok: Megastjerne til Danmark

Tinderbox slår til igen.

I sidste uge kunne festivalen i Odense afsløre, at Neil Young + Promise of the Real indtager Tusindårsskoven til sommer, og i dag får rocklegenden såmænd selskab øverst på plakaten af Miley Cyrus.

Den 26-årige popstjerne fra Tennessee synger hits og vrikker med måsen fredag 28. juni. Det bliver hendes kun anden koncert på dansk grund.

26-årige Miley Cyrus slog igennem som barnestjerne i 2006 i Disneys tv-serie 'Hannah Montana', men genopfandt sig selv som kontroversiel, letpåklædt og udfarende sangerinde på millionsællerten 'Bangerz' i 2013.

Amerikaneren ændrede igen stil til hippiepop på sit seneste album, 'Younger Now' fra 2017, der ikke opnåede den store popularitet.

Musik for 58 millioner

Tinderbox har her til formiddag også offentliggjort følgende navne: Giorgio Moroder, Michael Falch, Stefflon Don, Dean Lewis, Den Gale Pose, The Marcus King Band, Crown the Beast, Karenina, Trouble Is, Eric Prydz, Deniz Koyu, Deorro, Kris Kross Amsterdam, TooManyLeftHands, Tujamo, Anna Lunoe, Baltzer, CID, CRISTOPH, Mambo Brothers, Skiy, Vigiland og Zookeepers.

Programmet indeholdt i forvejen verdensstjerner som Swedish House Mafia, Duran Duran, Lana Del Rey, Billie Eilish, The Chainsmokers, A$AP Rocky, Sheryl Crow og altså Neil Young + Promise of the Real.

Plakaten er nu stort set færdig. Roskilde forventer at afsløre deres program i næste uge.

Tinderbox har forhøjet prisen på partoutbilletter fra 1595 til 1895 kroner i forhold til i fjor, hvor arrangørerne meldte udsolgt i forsalg. Musikbudgettet er i år på 58 millioner kroner.

Den fynske festival blev afviklet første gang i 2015 og er nu blandt landets største.

Tinderbox 2019 finder sted i Tusindårsskoven fra torsdag 27. juni til lørdag 29. juni.