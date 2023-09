Popamok: Sensation i Royal Arena

Popsensationen Olivia Rodrigo kommer endelig til Danmark.

Det amerikanske teenageidol giver karrierens første koncert herhjemme i Royal Arena på Amager torsdag 30. maj 2024.

20-årige Olivia Rodrigo udsendte i fredags sit anmelderroste andet album, 'Guts'.

Hendes debut, 'Sour' fra 2021, blev en global kæmpesucces, der indeholdt verdenshittet 'Drivers License'.

Showet i Royal Arena er en del af sangerindens Guts World Tour, som begynder i februar i hendes hjemstat, Californien, og rammer Europa i april.

Popstjernen turnerede også i Europa i sommeren 2022, hvor hun dog ikke besøgte Danmark.

Teenageidolet ved MTV Video Music Awards i New Jersey i aftes. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Fans skal registere sig for at få chancen for at købe billetter til koncerten i Royal Arena.

Ifølge arrangøren Live Nation hjælper registreringen 'med at blokere bots, reducere videresalg samt at få flere billetter direkte i hænderne på de fans, der ønsker at opleve showet'.

Man kan registreres på oliviarodrigo.com eller ticketmaster.dk/oliviarodrigo frem til på søndag 17. september klokken 23.00.

Når registreringen lukker, vil fans tilfældigt blive udvalgt til at modtage en kode, som giver dem adgang til billetsalget, der starter 21. september.

Billetpriserne ligger på mellem 300 og 1100 kroner.