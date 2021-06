Popband laver EM-sangen

Historiens danske fodboldsange

* VM i Rusland, 2018:

Thomas Helmig - 'Hele Danmark op at stå'

* EM i Polen og Ukraine, 2012:

Nik & Jay - 'Vi vandt i dag'

* VM i Sydafrika, 2010:

Nephew - 'The Danish Way to Rock'

* EM i Portugal, 2004:

Safri Duo, Birthe Kjær og B-Boys - 'Hvor vi fra'

* VM i Sydkorea og Japan, 2002:

Søren Poppe og Sofie Lassen-Kahlke - 'Danmarks drenge'

* EM i Holland og Belgien, 2000:

Det Brune Punktum - 'All We Need is Love'

* VM i Frankrig, 1998:

Dodo and the Dodos - 'Vi vil ha' sejren i land'

* EM i England, 1996:

Big Fat Snake - 'Big Boys in Red and White'

* EM i Tyskland, 1988:

Rocazino - 'En for alle'

* VM i Mexico, 1986:

Dodo & VM-holdet - 'Re-Sepp-ten'

* EM i Frankrig, 1984:

Gunnar 'Nu' Hansen - 'Rap Nu (We Are Danish Dynamite)'

Kilde: DR