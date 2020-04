Popchok: Danske kvinder kikser totalt

Nul.

Det var antallet af udgivelser med danske kvinder på top 100 over de mest populære album herhjemme sidste år. Der var 45 mandlige navne fra Danmark på listen.

2020 tegner ikke meget bedre for det stærke køn. På den aktuelle top 40, er der ikke en eneste kvindelig dansk solist eller pigegruppe.

Senest er fremadstormende Clara floppet. Jydens andet album, 'Growing Up Sucks', dumpede ind på sidstepladsen af top 40 i den forgangne uge, men er allerede ude af listen.

Tidligere på året holdt nye skiver fra før så storsælgende Hanne Boel og Agnes Obel også kun en enkelt uge på albumcharten. Caroline Hendersons første udspil i otte år opnåede slet ikke en placering i top 40, da det udkom i februar.

The Weeknd holder

Der er i øjeblikket 19 mandlige, danske navne på top 40. Det er imidlertid canadiske The Weeknd, der for tredje uge i træk er nummer et med 'After Hours'. På de følgende pladser er der hjemlige rappere i form af Gilli & Branco samt Suspekt.

Der er tre udenlandske sangerinder på listen - Dua Lipa og Billie Eilish er begge i top fem. I denne uge er der slet ingen nyheder i top 40.

På singlecharten går Drake direkte ind som nummer to med 'Toosie Slide', mens The Weeknds 'Blinding Lights' tager syvende uge på førstepladsen.

Krisen for kvinderne i dansk pop understreges af, at feterede Mø og Medina heller ikke er nået ud til ret mange danskere med deres seneste album.

Møs 'Forever Neverland' fra 2018 debuterede på førstepladsen, men holdt kun fire uger i top 40. Samme år udkom Medinas 'Grim', der også røg ud af listen efter fire uger med en femteplads som bedste placering.

Lukas Graham og Rasmus Seebach er i øjeblikket på top 40 med album, der har tilbragt mere end 250 uger på listen.