Popchok: Jyde banker Adele

Tobias Rahim er en meget stor mand for tiden. Endda større end Adele. I hvert fald på den danske hitliste.

Sangeren fra Aarhus har lagt kongeriget ned med 'Stor mand', hvor han får hjælp af Andreas Odbjerg.

Popnummeret tager tredje uge på førstepladsen af singlecharten, og det slår altså dermed Adeles massivt omtalte comeback med 'Easy On Me', der ellers gik direkte ind som nummer et i Danmark, USA, Storbritannien og 20 andre lande den forgangne uge.

'Easy On Me' forsvarer førstepladsen i USA og Storbritannien og er også stadig Spotifys mest afspillede sang på verdensplan.

'Stor mand' udkom midt i august og har tilbragt 11 uger på top 40. Tobias Rahim hitter i øjeblikket også med sangen 'Burhan G', der er udsendt i samarbejde med Kidd og netop Burhan G.

Jung styrtdykker

Popbandet Jung tog førstepladsen på albumlisten i sidste uge med 'Forfra forbundet', der allerede styrtdykker til nummer 30.

Raptrioen B.O.C vender tilbage på tronen med 'Mere end musik', som nu sammenlagt har syv uger helt på toppen.

B.O.C - den københavnske supergruppe fra venstre: Gilli, Benny Jamz og Kesi. Foto: Slick Media

Rikke Thomsen har ugens højest placerede nyhed på albumcharten. Sønderjydens 'Opland' lander på 10. pladsen.

Elton Johns aktuelle duetplade, 'The Lockdown Sessions', erobrer førstepladsen i Storbritannien, men den er blot nummer 26 herhjemme.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk.

Næste uge forventes Ed Sheerans fjerde album, '=', at brage ind som nummer et overalt i verden.