Popidol: - Så flere vodkaflasker end hovedpuder

I oktober 2020 lød en højtlydt hulken fra samtlige teenagepigeværelser landet rundt, som var det 4. maj-sirenerne.

For det var blevet officielt, at Thomas Blachmanns gulddrenge Anthon Edwards og Thor Farlov, bedre kendt som Citybois, var gået musikalsk hver til sit.

Drengene kom purunge ind som 15-årige i det populære underholdningsprogram 'X Factor' og blev hurtigt den danske pendant til One Direction. De danske piger blev per drengenes egne ord 'boisificeret' til fangirls af duoen.

Men den massive succes, der fulgte med, 'boisficerede' også teenagedrengenes normale hverdag til rockstjernelivsstilen med flasker, fontæner og natklubber i en ung alder.

- Det er først nu, efter jeg er blevet 22-23 år gammel, at det er gået op for mig, hvor fucked et liv jeg har haft, fortæller Thor Farlov, da han gæstede 24syv-radioprogrammet 'Tsunami'.

- Jeg spillede på scener og så flere vodkaflasker, end jeg så hovedpuder fra jeg var fra 15 til 19 år. Så har jeg bare set Sunday (københavnsk natklub, red.) i stedet for en karakterbog.

'Citybois' genopstod for en stund, da Thor Farlov (tv.) inviterede Anthon Edwards (th.) med på scenen for at synge 'Sig Mig' foran et udsolgt Store Vega i start maj. Foto: Jonas Olufson

- Jeg er glad for de otte år, jeg har haft, men jeg ville ikke tage dem igen.

Psykisk hård branche

Tilvalget af en karriere i en branche, hvor det kræver, at du holder dig i yderste bane på motorvejen for at følge med, har ifølge Thor Farlov ikke været en gratis psykisk omgang.

Det fortæller Farlov, der nu nyder succes med sin solokarriere, i radioprogrammet.

- Et tourliv fra man lige har fyldt 15, der ser man jo ting, så vi har været igennem ting, hvor man føler sig pillet ved, fordi vi har været igennem mange voksenagtige ting i en meget ung alder, fortæller Thor Farlov i 'Tsunami'.

- Så vi har været igennem mange psykiske voldtægter, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på.