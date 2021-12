Popstjerne aflyser i Royal Arena

Sangerinden Zara Larsson kommer ikke på scenen i Royal Arena på Amager i aften.

Den svenske popstjerne har netop aflyst koncerten på grund af sygdom.

Det meddeler arrangøren Live Nation.

23-årige Zara Larsson udtaler:

'Jeg var så spændt på at slutte min turné i København, men jeg kan ikke optræde i dag. Det skyldes sygdom, der ikke er relateret til covid-19. Jeg har det for skidt til at optræde. Jeg elsker jer alle, og jeg kan ikke vente til snart at se jer, når jeg er frisk igen.'

Svigtende interesse

Live Nation oplyser, at billetkøbere får direkte besked via mail fra Ticketmaster angående refundering af billetter.

Zara Larsson gav senest koncert i Danmark, da hun varmede op for Ed Sheeran i Odense i 2019.

Popstjernen underholdt desuden på Smukfest i sommeren 2017.

Zara Larssons andet album, 'So Good', gjorde hende til et globalt popidol i 2017, men hun har haft svært ved at følge op på succesen, og sangerindens 'Poster Girl', der udkom i foråret, blev et øredøvende flop.

Som følge af den svigtende interesse var publikumskapaciteten kraftigt nedskaleret til aftenens show i Royal Arena, der maksimalt har plads til omkring 16.000 gæster.